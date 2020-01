Noi elicoptere SMURD pentru situaţii de urgenţă. Ministrul de Interne a găsit piloți și vrea piste de decolare și aterizare în toate județele

"Piloţii care sunt la pensie pot să revină printr-o simplă cerere, printr-un ordin al ministrului de a-i primi înapoi. Cei patru au spus că nu îi interesează veniturile, că vin pentru România, pentru că ministrul a apelat la ei să servească patria. Nu a solicitat niciunul dintre ei să cumuleze pensia şi salariul, deşi eu mă gândesc că ar trebui să îi motivăm cumva financiar, nu doar pe ei, ci pe toţi piloţii, având în vedere competiţia care există pe această zonă a forţei de muncă, o competiţie foarte puternică. Sunt companii private fie de aviaţie, linii comerciale care oferă avantaje materiale foarte mari piloţilor. Au fost cazuri când au plecat din zona militară cu toate costurile către companii private pentru executarea de zboruri comerciale. Şi atunci am gândit să găsim soluţii să vină în sistem. Există şi varianta de a atrage mai mulţi tineri oferindu-le o şansă de carieră cu facilităţi, cu tot ce ţine de avantajele unei meserii de care România are nevoie. Şi trebuie să recunoaştem, România are nevoie de piloţi”, a declarat Vela.

Întrebat, de asemenea, dacă va muta elicopterul SMURD de la Arad la Timişoara, Vela a spus că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece nu vrea să abuzeze de funcţia sa. "Ca şi locaţie, cel de la Arad trebuia să fie la Caransebeş. Când am fost primar, aprobările au fost pentru Caransebeş, doar că era domnul Igaş ministru, a zis că se aprobă, a pus o virgulă şi l-a mutat la Arad. Cel mai normal ar fi trebuit să fie ori la Caransebeş, ori la Timişoara. Nu vreau să fac un abuz acum, să îl luăm la Timişoara sau la Caransebeş, pentru că eu găsesc întotdeauna soluţii constructive pozitive. Să mai aducem nişte elicoptere, decât să luăm pe cel de la Arad”, a spus Vela.

Sursa : news.ro