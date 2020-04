Adevărul despre coronavirus în România. Numărul real de infecții se ridică la 120.000?! Alexandru Rafila: ”Multe persoane au trecut prin boală fără simptome!”

”Nici nu avem mult, avem 12.000 de cazuri diagnosticate şi, probabil, că au fost de 10 ori mai multe, dar, raportat la populaţia României, 120.000 o să vedeţi că este un procent extrem de redus. Din cauza asta nu cred că în România am avut o circulaţie extrem de intensă a virusului, am avut în unele locuri ca Suceava. Nu poţi să compari Suceava nici măcar cu Bucureşti, pentru că am avut la Suceava 3.000 de cazuri, marea majoritate în oraşul Suceava – cel puţn 2.000 de cazuri, un oraş cu 120.000 de locuitori. Am avut la un moment 1.000 în Bucureşti, unde avem 2 milioane de locuitori. Diferenţele sunt foarte, foarte mari. Înseamnă că acolo a circulat foarte mult virusul şi acolo trebuie să iau nişte măsuri”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Cum te poți infecta cu COVID-19 fără să întâlnești un bolnav ori să atingi un obiect contaminat. Experții din China, avertisment îngrijorător: ”Evită aceste locuri!”

Coronavirus în România, bilanț oficial

În România au fost confirmate, până acum, 11.978 de infecții cu coronavirus. Autoritățile fac apel la populație să se informeze doar din surse oficiale. În total, în România au murit 693 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țării a fost anunțat la 26 februarie.