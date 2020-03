Asistenta medicală care a îngrijit primul pacient infectat cu coronavirus din Alba, mărturisiri emoționante: ”Poate așa înțelegeți de ce trebuie să stați în casă!”

Credeți oare că este ușor, DOAR să stai? DOAR să aștepți? (NU vreți să știți...)

Îi spun că la finalul turei, când voi pleca spre casă, o voi saluta din dreptul ferestrei (2 metri, bineînțeles!) pentru a mă cunoaște pe mine, omul de sub costumul care nu lasă să emane nimic.... Și părăsesc salonul mulțumindu-i lui Dumnezeu că mi-am făcut treaba cât am putut de bine.



Acum urmează stresul: dezbrăcarea costumului!

Pășesc în camera de decontaminare, mă plasez în fața oglinzii, cu picioarele într-un sac mare, galben. Procedez la decontaminarea costumului și în timpul de așteptare repet la nesfârșit "Tatăl nostru". Mă gândesc că am timp... Trebuie să procedez corect.... Sănătatea mea și a celor din jurul meu, stă în puterea mea acum.... Și mi-a ieșit BINE!



Mă spăl: apă, săpun așa cum am învățat, adică CORECT(de 22 de ani unghiile mele sunt tăiate scurt, fără oja - credeți-mă, sunt la fel de frumoasă!) . De 3 ori. Până dincolo de coate. Mă întreb: "Exagerez?" Îmi răspund tot eu :"NU!"

Îmi spăl și fața: apă și săpun. O dată și încă o dată.

Trec la dezinfecția mâinilor prin frecare. Îmi iese, doar nu port bijuterii! Îmi tapotez și fața cu dezinfectant (la fel ca bărbații, după bărbierit). Mă întreb din nou :"Exagerez?". Îmi răspund iarăși singură: "NU!"

Toată pielea mă strânge, dar ce contează?



Siguranța mea! Siguranța colegilor mei! Siguranța familiei mele(sunt mama Mirunei, soția lui Nicu, fiica lui Mircea și a Georgetei, sora lui Iulius și a lui Ilie și lista poate continua!)

Doamne, îți mulțumesc! Sunt convinsă că am procedat corect și nu m-am infectat.

Mâine o voi lua de la capăt.



La ieșirea din tură, mă opresc pe rampă, în dreptul ferestrei ei (sunt peste 3 metri), o salut (gest făcut cu mâna), zâmbindu-i. Îmi zâmbește la rândul ei și îmi mulțumește...

Poate acum înțelegeți de ce VOI STAȚI ÎN CASĂ iar NOI SUNTEM ÎN SPITAL!", a scris ea pe Facebook.

260 de persoane, diagnosticate cu noul coronavirus în România

Numărul cazurilor de cronavirus confirmate în România a ajuns la 260. Alte 14 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate, potrivit raportării oficiale de miercuri seară.

Cele 14 cazuri nou confirmate sunt următoarele: 7 în București, 3 în Brașov, două în Constanța, câte unul în Maramureș și Dolj.

Toate aceste persoane nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate în carantină. Aceste persoane au vârsta cuprinsă între 2 ani și 57 de ani.