Cât ai dat pe ultimele măști? O companie românească le produce la un preț foarte mic, dar cu o eficienţă de filtrare bacteriană de 98%

Capacitatea de producţie lunară pentru măşti chirurgicale anunţată de producătorul român Techtex este, în prezent, de 15 milioane de bucăţi, iar preţul cerut de companie poate fi sub 0,6 lei/bucată, la o achiziţie de peste 10 milioane de exemplare.

"Producem echipamentele de protecţie de la granulă, la material neţesut, până la mască, halat, combinezon, capelină şi botoşi. Materia primă principală este polipropilena, pe care o cumpărăm sub formă de granule de la producători autohtoni. (...)Astfel, vom fabrica aici, în ţară, absolut toate materialele necesare realizării echipamentelor de protecţie. Asta înseamnă că vom putea oferi cel mai bun preţ pe piaţa din România pentru măştile chirurgicale sigure, testate şi avizate de specialiştii Ministerului Apărării Naţionale. Anunţăm autorităţile publice din România că, la capacitatea de producţie existentă, putem oferi un preţ per mască chirurgicală tip IIR sub 0,6 lei/bucată, la o achiziţie de peste 10 milioane de măşti", a declarat Ioan Filip, preşedintele Consiliului de Administraţie al Taparo, membru în Consiliul de Supraveghere Techtex.

Masca este obligatorie în spațiile închise, precum mall-urile; Foto: Hepta