O comună din Suceava a stabilit o performanţă extraordinară. Nu mai are asistaţi social!

Străinătatea i-a salvat pe foarte mulți localnici, care au ajuns acum să zâmbească la gândul că pot beneficia de ajutoare sociale.

După ce mulţi dintre localnici au luat calea străinătăţii şi în localitate se resimte criza forței de muncă.

Administratia locala din comuna Botosana este in situatia in care si-ar dori sa aiba asistati social. Si asta pentru ca are foarte multe lucrari de facut pe care nu are cu cine efectiv sa le faca. Vorbim de curatat santurti, de varuit copacii si de facut curatenie in aceasta comuna.

În Botoșana, peste 500 de oameni au plecat să muncească peste hotare. Unii au ales să lucreze doar sezonier, dar cei mai mulţi sunt stabiliţi definitiv în Germania, Anglia sau Italia.