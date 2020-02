Norocul unei femei din Bacău care a uitat pe o bancă în parc 9.500 de euro și bijuterii de valoare cu care urma să câștige custodia copiilor: "Pe moment, nu am mai știut să vorbesc, m-am blocat…"

Spaima a fost mare când a văzut că banii ăi lipsesc și s-ar putea alege tot praful de viața ei. Însă norocul i-a surâs! Geanta uitată pe bancă a fost observată de câțiva trecători cu suflet mare, care au alertat polițiștii locali.

Poliția a intervenit imediat și a descoperit în geantă buletinul femeii cu ajutprul căruia au reușit să dea de urma ei și să-i returneze bunurile în stare perfectă.

„Eram pe o bancă, am stat de vorbă despre proces pentru că mâine am proces pentru custodia copiilor. Mă gândeam cum să îmi iau copiii. Soțul e vinovat și nu am dovezi decât copiii.

Din august și până acum nu i-am luat o zi. Banii i-am împrumutat cu speranța lui Dumnezeu să îmi câștig copiii și să-i aduc acasă. Mi-am dat sema că nu mai am bani când am ajuns la poștă. Atunci am zis unde-s banii? Pe moment, nu am mai știut să vorbesc, m-am blocat… Acum, că mi-am recuperat bani, sunt fericită”, a declarat băcăuanca norocoasă.