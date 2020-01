„M-a bătut și m-a gonit!”. O fetiță, găsită plângând pe un câmp din Vaslui, după ce a fost alungată de mama ei vitregă! Ce a spus femeia este de neînchipuit!

Cum s-a apărat mama vitregă a fetiței

Mama vitregă a fetiței a spus că, duminică, a certat-o pe copilă deoarece aceasta ieşea prea des din casă, iar ea se simţea rău. După câteva ore, ar fi realizat că fata nu mai este în curte, dar fără să se îngrijoreze, întrucât se gândea că fetița se va întoarce singură acasă.

„Nu este adevărat, nu am bătut-o, o mai cert, dar orice părinte face aşa ceva. Nu i-am dat nici măcar o palmă. I-am spus dimineaţa că mă simt rău şi am rugat-o să stea cuminte. Făcea ce făcea, ieşea afară. Când am cătat-o, nu mai era. Mă simt vinovată că am acceptat de prima dată să o cresc, în rest nu mă simt vinovată, creştere bună i-am dat, la şcoală se ducea zilnic, spălată, educată”, a declarat Georgiana Mihalcea, mama vitregă, potrivit adevarul.ro.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui au anunţat că faţă de minoră s-a luat măsura plasamentului în regim de urgenţă, având în vedere că în urma evaluării iniţiale au fost identificate elemente de abuz. La finalul evaluării, reprezentanţii DGSPC urmează să stabilească ce măsură se va impune faţă de copil, dacă aceasta poate fi reintegrată în familie sau urmează a fi dată în grija unui asistent maternal.

Luni, 13 ianuarie, reprezentanţii DGASPC au mers din nou la locuinţa familiei din Măscurei pentru a evalua situaţia celorlalţi doi copii mai mici. „În urma vizitei în teren, de astăzi, s-a stabilit că cei doi copii mai mici nu se află într-o situaţie de risc, astfel că nu s-a impus separarea lor de familie. Rămân totuşi în monitorizarea autorităţilor locale pentru a preîntâmpina o situaţie de risc”, a precizat Irina Câmpeanu, purtător de cuvânt al DGASPC Vaslui.

Deşi neagă că ar fi lovit-o vreodată pe fiica vitregă sau că ar fi alungat-o de acasă, mama vitregă se bucură că micuţa „a fost luată de stat”.