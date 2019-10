„A început să îmi pună mâna în pantaloni și în chiloței, să mă sărute...”. O nouă victimă a lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea! Cum i-a păcălit criminalul pe părinții ei

O nouă victimă a lui Gheorghe Dincă a rupt tăcerea și a povestit ororile prin care a trecut din cauza criminalului din Caracal. Tânăra a explicat cum i-a păcălit bărbatul pe părinții ei.

„Aveam în jur de 9, 10 ani. Eram destul de micuță. Acum am 18 ani. Era prieten cu tatăl meu. A venit, inițial, să-i repare doar un windows, la calculator. Venea din ce în ce mai des. Fără motiv. Venea, ba să ne încălzează laptele, ba să ne cumpere dulciuri, să ne dea bani. Se oferea în treburile curții. Părinții ei aveau încredere în el, deoarece nu se gândeau că un om bătrân ar putea să abuzeze de un minor”, a povestit ea.

Tânăra, acum în vârstă de 18 ani, a mai povestit că a rămas blocată prima dată când a fost abuzată de Dincă. Abuzurile au continuat timp de un an.

„La început, am zic că poate este doar o joacă sau cine știe... Eram un copil de nouă ani. Nici nu știam ce este aia. A început să îmi pună mâna în pantaloni și în chiloței, să mă sărute, să îmi pună mâna pe sâni. Am rămas blocată. Am făcut un atac de panică. Am rămas în fața lui, nu am știut ce să mai spun, mă uitan la el. Probabil că m-a văzut că nu am avut nicio reacție și probabil și-a făcut curaj să continue cu chestia asta. Nu am știut ce să mai spun, am rămas, efectiv, blocată la el în poală”, a mai spus tânăra.

Dincă și-a avertizat victima să „nu spună la nimeni”, că „nu vrea să se certe” cu ea.

„Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun la nimeni, că nu vrea să ne certăm. Mă duceam la el... Când nu aveam cu cine să stăm acasă, mă duceam și pe la el, cu unchiul meu. Să-i facă curat în curte. M-a obligat să mă uit la filme... el. Nu m-am putut uita, pentru că, vă dați seama, mi se părea ceva ieșit din comun. Era ceva nou pentru mine. M-a pus pe marginea patului, mi-a dat chiloțeii jos și el... M-am zbătut. Dar eram un copil, ce forță aveam eu să...? Știu că atunci a auzit ușa, l-a strigat unchiul meu. Și atunci m-a îmbrăcat, a oprit monitorul și a ieșit afară. Am început să plâng. Știu că m-am speriat și am vrut să plec acasă. I-am spus unchiului că vreau să merg acasă. M-a întrebat de ce. Și i-am spus că: Vreau să mă diuc acasă să mă joc cu copiii pe stradă”, a povestit tânăra.

Ea a precizat că nu a simțit că poate vorbi despre așa ceva cu cineva și că Dincă le-a învățat programul părinților ei. Criminalul din Caracal o vizita aproape zilnic, când nu erau ai ei acasă.

„Nu a știut nimeni. Pentru mine nu a fost un... Nu a fost o chetie să vorbesc cu toată lumea. Nu am putut spune la nimeni. Nu este ceva de vorbit. Și de atunci Dincă tot venea la mine acasă. Oarecum, le învățase programul alor mei, când nu sunt acasă și când sunt. Venea numai în timpul de muncă al alor mei. De obicei, mă prindea numai pe mine singură. Un copil de nouă ani.. Nu știam ce sunt toate chestiile astea! Ce înseamnă un bărbat. Ce înseamnă o femeie. Începusem să-l visez noaptea. Mă trezeam cu atac de panică, nu puteam respira. Nu puteam vorbi”, a mai spus ea.

Părinții ei primeau alimente de la Dincă, deși nu aveau o situație financiară dificilă. Când încercau să îi dea banii înapoi, el refuza.

„Era un om cuminte, un om săritor, pentru orice. Dacă îi ceream sau îi cereai orice, îți dădea. Avea de unde să dea. Avea foarte mulți bani, într-adevăr”, a mai spus tânăra.

