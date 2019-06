O pisică a scăpat cu viață după ce a mers mai bine de 60 de kilometri blocată sub capota unei mașini

Se spune că pisicile au nouă vieți, iar această felină a arătat că această afirmație este cât se poate de reală. Mai exact, felina din Marea Britanie a reușit să scape cu viață, după ce a parcurs nu mai puțin de 60 de kilometri blocată sub capota unei mașini.

Felina, pe nume Chi, are doar un an de zile și aparține unei familii din Brighton, pe care a speriat-o cumplit zilele trecute.

”M-am întors de la muncă şi Chi nu era nicăieri. După ce am căutat prin toată casa, am început să bat la uşile vecinilor. Nimeni nu o văzuse, aşa că m-am îngrijorat. Unul dintre vecini a venit apoi la mine şi mi-a spus că o găsise pe Chi blocată sub capota maşinii. În timp ce conducea, a auzit zgomote de la motor. Din fericire, a oprit maşina şi a văzut-o pe Chi înăuntru, blocată”, a declarat proprietara felinei, Kaylie Banks (30 de ani), citată de countypress.co.uk.

Femeia a povestit că a fost nevoie ca grila din partea frontală a mașinii să fie îndepărtată pentru a fi scoasă. Deși a supraviețuit, înă, ea a avut nevoie de o operație pentru a-i fi îndepărtate țesuturile arse.