„În România, nu ai aripi! N-am plecat doar pentru bani”. O româncă, imaginea sistemului sanitar britanic! A explicat de ce nu s-ar întoarce în țară

Românca le-a atras atenția și americanilor. Potrivit The New York Times, care citează Associated Press, Claudia, care e acum angajata spitalului universitar Coventry and Warwickshire, şi-a părăsit ţara din cauza corupţiei endemice.

„Banii fac diferenţa, însă pentru mine mediul de lucru este cel care contează. Este vorba despre respectul pentru personalul medical şi respectul pentru pacient - este vorba despre respectul reciproc. Nu emigrezi doar pentru că nu ai destui bani, emigrezi pentru a evita corupţia”, a declarat românca.

Motivul pentru care nu s-ar mai întoarce să lucreze în țară

Acum, Claudia Anghel nici nu concepe să se mai întoarcă în România, din cauza corupţiei, ce supravieţuieşte oricărui guvern şi rămâne un adevărat coşmar pentru românii cinstiţi, care încearcă să-şi clădească un viitor muncind.