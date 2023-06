O tânără a ajuns cu dureri insuportabile la dentist, însă nu se aștepta la ce avea să urmeze: „M-a amenințat că dacă mai țip…”

Ieșeanca a povestit pentru BZI.ro momentele dificile prin care a trecut, când a ajuns la medic din cauza unei dureri de măsea. Fata a rememorat întreaga scenă care s-a petrecut în cabinetul stomatologic de la UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.

Ce a pățit o tânără din Iași când a ajuns la medic, pentru o durere de măsea

Pacienta susține că medicul ar fi amenințat-o că, dacă mai țipă de durere, o să oprească tratamentul, neprimind anestezie. Asta s-a întâmplat, spune ea, după ce și-a pus mănușile de protecție, apoi a atins mai multe obiecte, ulterior lucrând cu problema fetei purtând aceleași mănuși.

„Totul a început de la durerea unei măsele. Era foarte târziu și medicul meu stomatolog, la care merg de 9 ani, terminase programul, așa că m-am deplasat la medicul de gardă de la Spitalul «Sf. Spiridon». Doamna stomatolog care era de gardă părea foarte revoltată că am deranjat-o. Probabil că avea altă treabă mai importantă de făcut. Am așteptat 15 minute pe holul spitalului, după care am intrat în cabinet.

După ce și-a pus mănușile, aceasta a pus mâna pe clanța de la ușă și a închis-o, apoi a început să umble prin sertare să caute instrumente. Eu am rămas șocată că după ce a făcut toate astea a început să-mi umble prin gură. A început să umble cu o freză la măseaua cu probleme, iar în acel moment am început să țip de durere.

Menționez că nu mi-a făcut niciun fel de anestezie, ceva care să-mi amelioreze durerea, ca să poată umbla la măsea. Doamna stomatolog m-a amenințat că, dacă mai țip, mă lasă așa și nu-mi mai efectuează tratamentul. La a doua atingere, la fel de dureroasă, m-am ridicat de pe scaun și am plecat”, a declarat Beatrice Dămăceanu, scrie Bzi.ro.

Ce a transmis medicul care s-a ocupat de tânăra ieșeancă

Medicul susține că pacienta era recalcitrantă de la început și, susține ea, nu i-a făcut anestezie pentru că nu-i știa istoricul medical.

„Fata a fost foarte recalcitrantă de cum a intrat. Era genul de pacient care colabora greu. Bun, am înțeles că avea o durere, eu eram fără asistentă, pacienta a fugit realmente de pe scaun. Nu i-am făcut mare lucru, m-am dus să-mi iau o sondă de la măsuța cu instrumentar steril, timp în care ea s-a ridicat și a zis că nu mai are nevoie. Țipa foarte tare de la primele secunde, abia dacă o atingeam și țipa. I-am spus să nu mai țipe, că nu vreau să se audă de afară, să creadă că o chinui.

Dacă nu poți să stai, sunt alte metode, adică cu anestezie generală, nu chinuim oamenii și nu-i maltratăm. Nu i-am făcut deloc anestezie, anesteziile astea nu sunt chiar floare la ureche, nu se fac în orice fel de condiții. Ea era surescitată, eu nu puteam să recurg imediat la o anestezie, în condițiile în care nu cunosc pacientul, sunt singură, adică fără asistentă, nu se face anestezia așa, imediat.

Nici nu am avut timp, numai cât am pus un pic freza, cred că am dat jos doar pojghița de la plombă și nu am apăsat, nu am insistat mult, am lăsat-o să clătească, dar la prima clătire a și plecat. Ea era supărată de cum a venit, iar la stomatologie trebuie să avem un pic de înțelegere și de răbdare, că doar medicul ăla ne ajută.

E ușor să faci rău. Nu a fost nicio problemă, trebuia să aibă un pic de înțelepciune. Eu m-am dus să iau o sondă tocmai ca să nu mai folosesc turbina, că am văzut că nu acceptă, oricum cred că aș fi putut să scot cu sonda fără freză, dacă m-ar fi lăsat. Dar freză din prima nu aveam cum. Cu pacientul care e cu durere, e obosit, e un pic mai dificil de lucrat, dar în cele din urmă eu reușesc să-i stăpânesc, dar nu am reușit cu dânsa.

Eu am experiență, sunt medic primar, am 25 de ani în spate. Nu e nimic, probabil că o să călcăm pe urmele profesorilor, adică o să pățim și noi, medicii, ce pățesc profesorii. Eu mă gândeam că o să revină, au mai fost cazuri, dar la copii, nu stăteau, plângeau, dar îi lămureau părinții și reveneau. Oricum, mai aveam extrem de puțin și e păcat că nu a stat până la capăt. Zice că nu m-am dezinfectat, dar ce, trebuia să-mi torn găleata cu dezinfectant, mi-am pus mănuși.

Am lăsat ușa deschisă, pentru că eram singură în cabinet, fără asistent, poate să fie periculos la un moment dat, nu sunt camere. A intrat cineva de afară și m-am dus și am închis ușa, ca să-i ofer intimitate, că nici să stai cu ușa deschisă nu e bine. Nu era plagă acolo. Astea sunt condițiile, dacă ar fi fost asistenta, probabil că mi-ar fi dat totul la mână, i-aș fi spus să închidă ușa, să deschidă geamul, eu știu ce să mai facă. Păcat, că nu a fost cine știe ce manoperă, dar atât de tare s-a supărat”, a explicat medicul de gardă, conform sursei citate anterior.

