O tânără din Timișoara avea dureri la un picior,. Când a ajuns la spital medicii au făcut o descoperire neașteptată: „Era gigantă”

Este cazul incredibil al unei femei în vârstă de 29 de ani. Când a început să aibă dureri la un picior, în zona coapsei, tânăra a crezut că nu este ceva grav. După un timp, situația s-a agravat și a ajuns la spital. Acolo, medicii i-au descoperit o tumoră de 4 kilograme și a fost nevoie de o operație, pentru a preveni amputarea piciorului.

Acesta este incredibilul caz al unei femei în vârstă de 29 de ani din Timișoara. Avea 23 de ani atunci când a început să prezinte dureri la nivelul coapsei drepte. Încet și sigur, aceasta a început să devină din ce în ce mai mare. Timp de 6 ani, femeia s-a confruntat cu senzații de frig, amorțeli și furnicături la picioare.

Ințial, pacienta a crezut că totul este cauzat de faptul că s-a îngrășat. S-a apucat de cură de slăbit și piciorul s-a mai micșorat, dar tot a rămas disproporționat în comparație cu celălalt. Îngrijorată că situația nu se îmbunătățește în ciuda tuturor eforturilor, femeia a decis să meargă la un spital din Timișpara, acolo unde medicii i-au făcut o biopsie pentru a determinat cauza acestei anomalii. De aici, pacienta a fost îndrumată către secția de chirurgie vasculară de la Spitalul Județean, acolo unde a fost operată.

„Ma durea coapsa dreapta si observam cum creste in volum. Timp de 6 ani, tot apareau amorteli si furnicaturi iar la picioare aveam senzatia de frig. Toate le-am pus pe seama faptului ca m-am ingrasat si, apoi, tineam cura de slabire. Intr-adevar, slabind, piciorul se mai subtia, insa tot era mult prea mare… Am fost la un spital din Timisoara, acolo medicii mi-au facut o operatie de biopsie si de la ei am primit recomandarea sa merg la Chirurgie vasculara, la Spitalul Judetean. Aici am intalnit o echipa de chirurgi care au mai facut astfel de operatii de anvergura”, a spus pacienta, potrivit celor de la opiniatimisoarei.ro.

„Tumora era gigantă”, au declarat medicii care s-au ocupat de caz, potrivit sursei citate.

După cinci ore de operație, tumora ce cântărea peste 3,5 kilograme a fost extirpată, medicii de la Spitalul Județean din Timișoara reușind astfel să o salveze pe tânără de riscul amputării piciorului

