O tânără a crezut că are doar o urticarie la picior, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

Era o zi ca oricare alta atunci când tânăra în vârstă de 32 de ani a observat că i-a apărut o urticarie pe un picior. Totuși, când a mers la spital, doctorul specialist i-a dat o veste la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

O femeie a crezut că are doar o simplă urticarie, dar când a mers la spital doctorul i-a pus un diagnostic crunt

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie în vârstă de 32 e ani pe nume Mitera Balkaran, care trăiește în Belgia. Când a observat că are o pată roșie și iritată pe picior, aceasta a mers la doctor și i s-a spus că, cel mai probabil, nu este vorba despre ceva grav, ci doar despre o urticarie cauzată de stres.

Totuși, timpul a trecut și în zona cu urticaria a apărut o umflătură. Văzând că lucrurile devin din ce în ce mai serioase, tânăra a decis să meargă la spital, pentru încă un control. După numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic crunt. În august 2021, Mitera Balkaran a aflat că are o formă de sarcom (cancer). Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a început tratamentul și a reușit să învingă boala. Totuși, în mai 2022, a făcut recădere, adică boala i-a revenit.

De data aceasta, Mitera Balkaran a avut nevoie de tratamente și mai agresive pentru a putea învinge boala. Medicii au anunțat-o pe pacientă că printre soluțiile pe care le propun pentru tratament sunt chimioterapia, operația și chiar amputarea piciorului.

„Eram în stare de șoc. Am mers la consultație având în minte deja cel mai negru scenariu. Totuși, amputarea piciorului nu a fost niciodată un gând pe care să-l am. Am reușit să rămân puternică pe moment, dar apoi am izbucnit în lacrimi de îndată ce am ajuns acasă”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la thesun.co.uk.

I-a fost greu să accepte această situație, așa că soțul a decis să o ducă într-o vacanță în Grecia, ca să se bucure de sporturi și activități pe care nu le va mai putea face în viitor.

Apoi, revenită în Belgia, femeia a început tratamentele cu chimioterapie și medicii au decis să îi amputeze și piciorul. Azi, Mitera Balkaran se simte mult mai bine și viața ei nu mai este pusă în pericol. Tânăra a documentat întreaga sa experiență cu această formă de cancer pe TikTok, pentru a-i ajuta și pe alții să cunoască mai bine boala și să îi încurajeze. Povestea ei a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

