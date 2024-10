Orașul din România în care „plouă cu cenușă”. Locanicii sunt revoltați, după ce mai mulți oameni au ajuns la spital

Mai multe persoane reclamă, în mediul online că că municipiul Craiova a fost acoperit de cenușă. Unii localnici au ajuns la spital după ce le-au intrat în ochi astfel de particule. Ce au transmis autoritățile.

Oamenii din Craiova se plâng că aerul e irespitabil din cauza particulelor de cărbune și cenușă, provenite de la termocentrala termică din oraș. Poluarea se vede de altfel cu ochiul liber. Maşinile, curţile şi grădinile sunt acoperite cu un strat negru de praf.

Locuitorii care tăiesc în cartierul de lângă termocentrală reclamă faptul că astfel de episoade se întâmplă foarte des în ultimii ani, în special în perioada de secetă, dar şi în sezonul rece, când începe furnizarea agentului termic.

„Am făcut treabă în curte, da, şi mi-a intrat cenuşă în ochi. Ploua efectiv cu cenuşă. Mi-am curăţat eu ochii cu ser fiziologic, am încercat să îndepărtez corpurile străine. Am ajuns la urgenţă, pentru că era o durere îngrozitoare. Am ajuns la urgenţă şi, într-adevăr, erau particule, corp străin, spun medicii, particule negre", a declarat Mirebela Marcu, localnică.

