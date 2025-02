Jador, nevoit să se lase pe mâna medicilor pentru o operație la nivelul feței. Ce este afecțiunea de care suferă și cum i-a afectat calitatea vieții!

Jador s-a filmat de pe patul de spital și și-a îngrijorat fanii, mai ales că îndrăgitul cântăreț de manele nu a anunțat că ar avea probleme de sănătate care să necesite o internare bruscă.

Cu toate acestea, se pare că manelistul avea o problemă de sănătate care îi afecta calitatea vieții și care nu a putut fi rezolvată decât prin operație în cele din urmă.

Iată ce a pățit artistul și ce a transmis înainte de intervenție!

Jador s-a pozat pe patul de spital! Ce se întâmplă și de ce este nevoie de o intervenție chirurgicală

Încrezător și plin de speranță, Jador s-a afișat cu zâmbetul pe buze chiar dacă urma să intre în sala de operație. Artistul a decis că acum este momentul să rezolve o problemă de sănătate care nu îi dădea pace de mai mult timp, iar încrederea lui i-a luat prin surprindere pe internauți.

„Sunt aici înainte de operație oameni buni. Mă operez de deviație de sept. E ora 6:00 dimineața. Nu mi-e frică. O să am un naș așa frumos, totul bine, totul o să fie bine. Vă pupă fratele! Ne vedem la concerte că în două trei zile mă fac bine. Foarte important, o să am nasul mai mare decât îl am acum”, a transmis cântărețul de manele prin intermediul platformei Instagram.

Faptul că a avut puterea de a se filma înainte cu o atitudine pozitivă denotă cât de mult și-a dorit Jador să scape de aceste probleme la nivel respirator.

Deși este o operație prin care artistul va suferi câteva schimbări temporare la nivelul feței, acesta nu și-a dorit să anuleze sau să reprogrameze concertele pe care trebuie să le susțină, demonstrând încă o dată cât de importanți sunt fanii lui.

Ce este deviația de sept

Potrivit unei publicații de specialitate, deviația de sept apare atunci când peretele subțire (septul nazal) situat între pasajele nazale este amplasat într-o direcțe greșită.

Deși majoritatea persoanelor suferă de această afecțiune, nu toate se confruntă cu probleme de respirație, motiv pentru care nu este absolut necesară intervenția chirurgicală.

În cazul în care deviația de sept este severă și blochează o parte a nasului, reducând fluxul de aer, aceasta provoacă dificultăți mari de respirație, iar pacienții sunt nevoiți să se supună unei intervenții chirurgicale de corecție a septului nazal.

Printre cele mai întâlnite simptome ale deviației de sept sunt:

obstrucția uneia sau ambelor nări

sângerarea nazală

durerea facială

respirația zgomotoasă (mai ales în timpul somnului)

preferința de a dormi doar pe o anumită parte

diminuarea mirosului până la pierderea completă

sforăit patologic prin respirație orală

infecții sinusale

nări blocate

În cazul în care există o suspiciune pentru deviația de sept, este important ca un medic specialist să verifice înainte de administrarea oricărui tip de tratament.

