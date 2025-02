Cum s-au cunoscut Violeta Bănică și iubitul ei. Care este motivul pentru care au o relație la distanță

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin cu Ștefan Bănică, a scos la iveală detalii neștiute despre povestea de dragoste alături de George. Tânăra a dezvăluit că au o relație la distanță, după ce iubitul a fost nevoit să părăsească țara dintr-un motiv întemeiat.

Violeta Bănică este foarte rezervată când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei ce știu că tânăra are un iubit. În urmă cu aproximativ un an, fiica Andreei Marin a făcut publică relație cu George, distribuind câteva imagini alături de acesta pe rețelele sociale.

La vârsta de 17 ani, Violeta Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste. George este cel care a cucerit-o pe fiica Andreei Marin. Tânărul este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială, iar de curând a plecat din țară pentru a studia în Statele Unite ale Americii.

Recent, tânăra a vorbit despre relația de la distanță pe care o are cu partenerul său. Mai mult, aceasta a povestit și despre cum l-a cunoscut pe George. De altfel, Violeta Bănică se simte fericită și împlinită alături de iubitul său.

Cum a început povestea de dragoste dintre Violeta Bănică și iubitul ei, George

În cadrul unui interviu, Violeta Bănică a dezvăluit că ea și George se cunosc de la școală. Aceștia au fost colegi înainte să aibă o relație.

„Eu și George ne-am cunoscut la școală, am fost colegi, și cu un pic de noroc am ajuns în prezent. Sunt extrem de fericită alături de el și avem o relație plină de iubire, pe care o prețuiesc enorm. George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială, nu de jurnalism, deși presa a susținut această idee. Mai mult de atât nu am să spun, fiindcă țin foarte mult la intimitatea mea când vine vorba despre viața personală, dar vă mulțumesc pentru suportul moral pe care mi-l oferiți în legătură cu relația mea.”, a mărturisit fiica lui Ștefan Bănică, potrivit viva.ro.

„Din primul moment mi-au atras atenția bunătatea și inteligența lui. Pot zice că este un om rar, de care n-ai cum să nu te îndrăgostești, lucru pe care îl pot confirma și părinții mei. Cred că el ar zice că primul lucru pe care nu și l-a putut scoate din minte au fost ochii mei, fiind „atât de albaștri.”, a mai adăugat Violeta Bănică.

Este distanța un obstacol în relația Violetei Bănică cu iubitul ei, George

De asemenea, fiica Andreei Marin a punctat faptul că distanța nu reprezintă un obstacol în relația ei cu George. Aceasta își susține partenerul în tot ceea ce își propune să facă și este foarte mândră de realizările lui.

Anul acesta, iubitul Violetei Bănică s-a mutat în Statele Unite ale Americii pentru studii.

„Legat de distanță, George s-a mutat în America anul acesta, la studii, deci în momentul în care plec, de fapt, ne reunim. Așa că nu, din experiență vă spun, distanța nu este un impediment când iubești pe cineva cu adevărat.”, a mai zis ea, conform sursei citate mai sus.

În ceea ce privește anul 2025, Violeta Bănică are planuri mari. Aceasta își dorește să învețe cât mai multe „lecții de viață de la familie și prieteni”.