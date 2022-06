(P) 5 acțiuni pe care le poți face pentru viitoarea ta carieră

Ești eroul principal în scenariul carierei tale și e bine să-l creezi în favoarea ta. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să ajungi la destinația dorită!

Stabilește destinația la care vrei să ajungi

Până să pornești la drum, este foarte important să știi care este destinația sau cel puțin să ai o direcție spre care să te îndrepți. Gândește-te foarte bine la obiectivele pe care vrei să le atingi. Iar ca să-ți fie de ajutor, trece-le într-o agendă și revino asupra lor din când în când ca să vezi cum au evoluat lucrurile și la ce mai ai de lucrat.

Participă la evenimente sau traininguri de networking

Evenimentele de carieră sunt oportunități reale de a cunoaște angajatori sau potențiali colegi de la companii pentru care ai vrea să lucrezi. Asta te va ajuta să-ți faci o părere despre cultura și valorile unei organizații. Nu în ultimul rând, este important să profiți și de trainingurile oferite de companii imediat după angajare. Învățarea continuă este o parte vitală pentru dezvoltarea carierei tale. Profită de ridicarea restricțiilor și de organizarea a tot mai multor astfel de evenimente la care poți participa.

Urmează-i pe cei mai buni

Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă sau de jobul pe care îl ocupăm, avem un coleg sau un manager pe care îl apreciem, un model demn de urmat. Ar fi bine ca și tu să-ți alegi acea persoană din compania în care lucrezi sau chiar din domeniu spre care vrei să te orientezi. Cu siguranță, persoana pe care o alegi va fi deschisă să te îndrume și să te ajute, dacă și tu vei arăta că ești dispus să depui efort în acest demers.

Privește partea bună a începuturilor

Atunci când te afli la început de drum, te poți confrunta cu diverse situații, mai puțin confortabile. Poate nu reușești să te descurci cu anumite atribuții sau poate încă nu ai cunoscut suficient de bine colegii și nu ai reușit să legi relații de prietenie. Îți recomandăm să ai răbdare și să nu te dai bătut, căci nimeni nu s-a născut învățat și nimeni nu le știe pe toate nici după zeci de ani de experiență.

Caută un curs de specializare

Acest punct nu se poate întâmpla peste noapte. În unele domenii poate dura ani de zile pentru a-ți pune baze solide. Astfel, începe cu pași mărunți. Poți să te înscrii la un curs de specializare profesională în domeniul în care dorești să lucrezi. Sunt multe cursuri de formare, însă e important să le studiezi mai întâi programa și să discuți cu un trainer. Dacă accentul e pus mai mult pe partea teoretică, cursul nu te poate ajuta pe viitor în angajare sau în a lucra ca freelancer. Există însă opțiuni care-ți permit să îmbini partea teoretică cu partea practică, iar la finalul cursului vei fi ghidat în carieră. Spre exemplu, dacă IT-ul este opțiunea dorită, atunci poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Începutul carierei este perioada în care poți să experimentezi, să vezi ce ți se potrivește. Practic, să cauți mediul în care te simți bine alături de colegi sau manager. Nimeni nu te va condamna dacă vei fi sincer în primul rând cu tine. Provocările, situațiile neplăcute sau colegii mai dificili sunt lucruri obișnuite la început de drum. Nu trebuie să te lași descurajat, ci să mergi mai departe, să încerci și să înveți lucruri până când vei ajunge la destinația dorită.

