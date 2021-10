(P) Ce factori influențează rezistența unei manichiuri cu ojă semipermanentă?

De câte ori nu ți s-a întâmplat să mergi în vacanță și să fii nevoită să apelezi la trusa de manichiură pentru a retușa eventualele defecte suportate de oja tradițională? Dacă înainte erai destul de limitată în a desfășura anumite activități din cauza lipsei de rezistență a ojei normale, ei bine, acum produsele și tehnicile au ajuns la un standard de calitate net superior.

Oja semipermanenta îți va permite un lucru esențial: să te relaxezi. Nu mai trebuie să stai cu grijă ori de câte ori speli un vas sau atunci când scrii în viteză un text la tastatura laptopului. Va trebui totuși să îți protejezi mâinile de acțiunea agresivă a detergenților puternici sau agenților de curățare de uz casnic.

Poate te întrebi cât de rezistentă e această ojă și ce anume îi oferă durabilitatea? Până la 3 săptămâni poți sta liniștită, oja va rămâne intactă. Acest lucru este asigurat de pregătirea migăloasă a unghiilor, de aplicarea bazei transparente protectoare și de nelipsitul top coat. Iată, așadar, 3 dintre factorii care influențează rezistența acestui tip de manichiură!

Maratonul unghiilor exemplare

Dacă stai bine cu răbdarea și ești suficient de pasionată de manichiură încât să îți faci singură unghiile, atunci nu ai voie să sari peste primul pas: pregătirea suprafeței pe care vei aplica oja preferată. Pilirea, șlefuirea, împingerea sau îndepărtarea cuticulelor, dezinfectatul, degresatul și perfecționarea unei forme care să arate impecabil sunt etapele unei manichiuri cu ojă semipermanentă care vor asigura succesul muncii tale.

Tipuri de baze protectoare

De aici încolo poți aduce în scenă și produsele care vor crește aderența ojei semi. Apelează la un lac de bază cu fibre sintetice pentru aderență, pentru a umple striațiile unghiei naturale și pentru a conferi rezistență și elasticitate. De asemenea, poți utiliza lacul de bază simplu care se aplică întotdeauna înaintea ojei, pentru a crește aderența și a proteja unghiile. În cazul în care ai unghiile subțiri, se recomandă utilizarea unui produs de tip "base coat" cu vâscozitate mare pentru a le întări suprafața și a ajuta oja semipermanenta să adere mai bine.

După aplicarea bazei potrivite unghiilor tale, se începe dezmățul coloristic prin intermediul ojelor semi. Experimentează și joacă-te cu cele mai îndrăznețe nuanțe! Combină-le, creează-ți stilul propriu, desenează elemente decorative și dă frâu liber imaginației.

Agentul secret Top Coat

Probabil acum îți privești încântată mica operă de artă realizată, dar apare întrebarea cum o vei proteja pentru a rezista timp îndelungat? Ai la dispoziție un agent "sub acoperire" cu numele de cod Top Coat.

Acest protector pentru culoare are vâscozitate medie, dispune de un luciu intens și este extrem de rezistent la zgârieturi. A fost creat pentru a fi utilizat împreună cu oja Everlasting și acționează pentru a-i da luciu și rezistență. Lasă-l să se întărească 2 minute sub lampa UV sau 1 minut sub lampa UV LED și înlătură mai apoi pelicula lipicioasă cu soluția Finish Cleaner.

Completează-ți trusa de manichiură cu articolele cosmetice recomandate de profesioniști și descoperă toate avantajele pe care doar o ojă semipermanentă ți le poate oferi. Bucură-te de explozia culorilor vibrante sau de delicatețea celor mai discrete nuanțe și lasă-i pe cei din jur să te admire.

