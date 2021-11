(P) Ce specificații trebuie să aibă un mouse performant?

Cel mai important detaliu este cum funcționează mouse-ul. El trebuie să aibă un delay minim al comenzilor, distanță redusă pentru click și un senzor foarte delicat.

Atunci când ai nevoie de o achiziție nouă, verifică, în primul rând acest mouse de gaming de la Logitech, iar apoi citește principalele sfaturi referitoare la specificatiile recomandate. Indiferent dacă vrei o conexiune fiabilă prin cablu sau libertatea oferită de wireless și bluetooth, un mouse pentru gaming este obligatoriu să fie ușor, dar să ofere mișcări rapide și precise.

Un mouse de calitate poate face ca și cel mai plictisitor joc să devină atractiv, așa ca este important să afli care sunt detaliile cărora trebuie să le acorzi atenție în mod special. La fel ca în multe alte cazuri similare, putem spune că nu există ”mouse-ul perfect”. Unele modele sunt mari și au multe specificații, în timp ce altele sunt mici și simple. Un designer grafic are nevoie de un alt mouse decât un contabil, iar un gamer vrea un mouse conceput special pentru asta. Cu siguranță poți utiliza un mouse obișnuit pentru a te juca, însă experiența ta va fi una destul de banală. Un mouse de gaming are câteva caracteristici unice, care îl diferențiază total de un mouse obișnuit.

Iată care sunt principalele specificații pe care trebuie să le iei în considerare atunci când dorești să achiziționezi un mouse de gaming:

1. Optic sau laser

Această specificație se referă la tipul de senzori pe care îl utilizează mouse-ul. Ambele variante oferă o experiență grozavă, dar trebuie menționat că senzorul optic oferă o precizie mai mică. Pe de altă parte, senzorul cu laser lucrează pe mai multe tipuri de suprafețe.

2. Wireless, Bluetooth sau fir

Conexiunea prin fir poate părea depășită, dar adevărul este că oferă cele mai bune performanțe. Sistemul wireless a progresat foarte mult în ultimul timp, dar prezintă încă dezavantaje, printre care cele mai deranjante sunt delay-ul și durata de viață limitată a bateriei. Conexiunea Bluetooth oferă comutarea rapidă între mai multe dispozitive, dar vine la pachet cu un delay care poate ridica probleme destul de mari.

3. Forma și dimensiunea

În funcție de preferințele tale personale va trebui să te decizi între un mouse care este acționat cu toată palma sau doar cu degetele. Este important să testezi ambele variante disponibile înainte de a face o alegere finală.

- Palm Grip - Baza palmei se sprijină pe spatele mouse-ului, cu degetele întinse deasupra.

- Claw Grip - Este modelul de mouse care este acționat cu vârfurile degetelor, în timp ce încheietura mâinii se sprijină pe mouse pad, iar palma nu atinge mouse-ul.

4. DPI, CPI, IPS și accelerație

Adevărul este că DPI (Dots Per Inch) și CPI (Counts Per Inch) înseamnă același lucru, dar sunt utilizați ca specificații diferite din considerente de marketing. În mod tradițional se utilizează termenul DPI în tipărire, pentru desemna numărul de puncte pe inch, referitoare la claritatea imaginii. CPI, pe de altă parte se referă aproximativ la același lucru, doar că are legătură cu numărul de puncte pe care le atinge mouse-ul atunci când se deplasează un inch. Un CPI mai mare nu înseamnă neapărat un senzor mai bun. O combinație bună de CPI și IPS este vitală. IPS (inches per second) reprezintă viteza maximă la care senzorul poate urmări în continuare acele puncte. Cu cât IPS este mai mare, combinat cu un CPI adecvat, cu atât senzorul este mai bun.

Referitor la accelerație, aceasta se referă la capacitatea cursorului de a se mișca mai repede sau mai încet, în funcție de viteza cu care miști mouse-ul pe pad. Accelerația trebuie să fie destul de scăzută la mouse-urile de gaming, deoarece trebuie să proceseze cât mai brut mișcarea. Cu toate acestea, unii gameri profesioniști preferă să activeze accelerația atunci când joacă în competiții.