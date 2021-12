(P) Cum poți folosi timpul de Sărbători pentru cariera ta

Text: Mihaela Pascari

Înscrie-te la cursuri de programare sau testare

Primul pas pentru a intra în domeniul IT este să te formezi într-un cadru organizat. eJobs organizează cursuri IT, printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Înscrie-te încă de pe acum pentru 2022 și alege ce curs ți se potrivește.

Dacă ești atent la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege Cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator JavaScript.

În cadrul cursului de Tester, vei învăța cum să descoperi defectele website-urilor, aplicațiilor și programelor dezvoltate de programatori. Vei contribui la crearea celor mai tari website-uri.

În cadrul cursului de Programator JavaScript, vei învăța cum să creezi pagini web cu ajutorul JavaScript, HTML, CSS, dar și aplicații web. Și merită să începi să înveți aceste limbaje, înainte de a urma cursurile, și să le pui și în practică.

Ce ar trebui să știi despre cursurile în IT

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

Au loc de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

Se întâmplă 100% online

Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contact: 0729699505

Studiază organizat, cu obiectiv și tehnica potrivită

Este mult mai ușor când îți împarți obiectivul mare în obiective mai mici și specifice, care sunt mai ușor de atins și îți permit să nu-ți pierzi motivația. Pentru a fi eficient și pentru a-ți păstra energia, ar trebui să-ți organizezi sesiuni de 2-4 ore pentru învățare în timpul cărora să inserezi și pauze. Poți folosi Tehnica Pomodoro. La fiecare sesiune de studiu de 20-25 de minute, ia o pauză de 5 minute, iar după patru sesiuni de învățare, ia o pauză mai lungă de 15-30 de minute. Această tehnică este eficientă pentru că există tentația de a studia continuu sau de a încerca să remediezi anumite bug-uri și să uiți practic de pauze. Îți permite să iei pauze în mod conștient și să-ți oferi acea doză de energie de care ai nevoie pentru a continua deprinderea de noi cunoștințe.

Începe cu ce e mai greu

Ai putea fi tentat să amâni sesiunea de învățare pentru că ai anumite aspecte care ți se par dificile. Și să lași totul pentru noaptea, afectându-ți astfel și ritmul de somn. Însă soluția este să începi dimineața cu ce e mai greu. Nu numai că te vei simți destul de grozav că l-ai rezolvat, dar te va motiva să rezolvi și alte task-uri pe care ți le-ai propus. Aceasta este o practică excelentă care îți va fi de folos și la job.

Schimbă perspectiva asupra studiului

Să înveți în timpul vacanței de Sărbători nu este chiar cel mai plăcut lucru. Însă totul ține de percepția ta și de modul în care abordezi studiul. Îl poți face distractiv.

De exemplu, cercetările arată că reîncadrarea unei activități într- o oportunitate de a te distra și nu de a munci duce la creșterea autocontrolului și a energiei. Când studiul a fost încadrat ca muncă, participanții la cercetare, au avut probleme în a-și exercita autocontrolul și s-au luptat să-și termine task-urile.

Păstrează studiul distractiv, găsind inspirație în TedTalks:

1. How to Study to Maximize Performance – Astăzi, învățarea este o abilitate necesară atât pentru studenți, cât și pentru adulți, având în vedere ritmul în continuă schimbare în care trăim. În discursul lor informativ, bazat pe cercetare, Elizabeth și Robert Bjork (profesori de psihologie la Universitatea din California) oferă tuturor celor care doresc să maximizeze performanța idei pentru un studiu eficient și sănătos.

2. Tim Urban – Inside The Mind Of A Master Procrastinator – Amânarea este o provocare continuă. Te confrunți poate cu ea nu numai când vine vorba de învățare, ci și în activitățile tale zilnice. Și, de multe ori îți consumi toată energia în preajma deadline-urilor? Află ce efecte, mai puțin plăcute, poate avea amânarea chiar și atunci când nu ai un deadline.

3. How a Student Changed her Study Habits by Setting Goals and Managing Time – Yana Savitsky, elevă de liceu, povestește cum metoda Pomodoro a schimbat modul în care gândește și învață, permițându-i să profite la maximum de timp și să-și atingă obiectivele.

4. Diana Laufenberg- How to Learn from Mistakes – Toți facem greșeli. Când îți urmezi pasiunea, vei realiza că eșecul stă la baza succesului și nu notele mari de la teste. Află cum să preiei controlul asupra modului în care studiezi și învață mereu din greșeli!

5. Ben Dunlap: The Life-Long Learner – Ben Dunlap, autor american și profesor, folosește puterea storytelling-ului pentru a sublinia importanța învățării pe tot parcursul vieții. Învățarea nu se termină la absolvire, trebuie să-ți păstrezi mereu curiozitatea.

Rezervă timp pentru tine

În perioada vacanței, ai nevoie de una sau două zile pe săptămână în care să nu te gândești la studiu. Să te detașezi și să faci ceea ce îți place mai mult. Să te recompensezi pentru efortul depus. Momentele de relaxare îți vor permite să acumulezi noi informații și chiar să vii cu o perspectivă nouă asupra programării sau testării.

Să te dedici studiului în zilele libere de vacanță este o mișcare bună atât timp cât faci acest lucru în mod eficient și nu exagerezi. În IT procesul de învățare are trebui să fie un maraton, nu un sprint.

Cine aduce cei mai mulți prieteni? ▶ Alege-ți favoritul și ajută-l să câștige