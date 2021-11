(P) Cursurile care-ți permit să deprinzi abilități hard și soft

Prin urmare, planul în carieră ar trebui să cuprindă acei pași prin care poți deprinde abilități soft și hard de viitor. Descoperă cursurile și abilitățile potrivite pentru evoluția ta în carieră!

Text: Mihaela Pascari

Un raport al companiei de consultanță în management, McKinsey, arată că abilitățile soft sunt tot mai solicitate pe piața muncii și cererea angajatorilor pentru ele va continua să crească în următorii ani. Iar Deloitte estimează că ocupațiile bazate pe abilități soft vor reprezenta cel puțin 2/3 din totalul locurilor de muncă până în 2030. Sunt motive în plus pentru a investi acum în dezvoltarea abilităților tale.

Participă la cursuri în IT

Începe să te dezvolți în domeniul IT, prin înscrierea la cursuri IT, organizate în România de eJobs, printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Trebuie doar să alegi ce curs ți se potrivește. Dacă ești atent la detalii și la identificarea erorilor în site-uri, poți alege Cursul de Tester. Dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator JavaScript.

Principalele abilități pe care le vei deprinde în timpul cursului de Tester

Vei învăța cum să descoperi defectele website-urilor, aplicațiilor și programelor dezvoltate de programatori. Vei contribui la crearea celor mai tari website-uri sau vei realiza pagini web cu ajutorul JavaScript, HTML, CSS.

Informații practice despre cursurile în IT

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

Se desfășoară de luni până vineri, între orele 17:00 / 17:30 și 20:00 / 20:30 (ora de începere se stabilește la prima oră de curs)

Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

Se întâmplă 100% online

Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SILVIU PETRESCU

[email protected]

0729.729.843

Top 5 abilități hard și soft pe care să le dezvolți acum pentru 2022

1. Interpretarea datelor

Probabil că ai auzit acest citat al matematicianului Tesco Clive Humby: Data is the new oil („Datele sunt noul ulei”). Și te întrebi de ce companii mari precum Google, Facebook și Amazon sunt atât de puternice. Acest lucru se întâmplă din două motive: pe de o parte, este cantitatea de date pe care o dețin și, pe de altă parte, sunt specialiștii din echipele lor care pot analiza și interpreta datele. Și este aproape imposibil să ne imaginăm vreun domeniu fără date.



Indiferent care ar fi rolul tău în companie, contează mult curiozitatea de a strânge date, de a le evalua și de a lua decizii de acțiune pe baza lor. Astfel, poți oferi valoare locului în care lucrezi. Contează să înțelegi contextul și problemele business-ului, să-ți folosești abilitățile de bază, matematice și analitice, dar și abilitățile de programare, pentru a rezolva situațiile diferite care apar în activitatea ta.

2. User Experience Design

Numărul tot mai mare de site-uri web și aplicații duce și la o creștere a cererii pentru designerii experiențelor de utilizator. Ținând cont de așteptările userilor, trebuie să lucrezi îndeaproape și cu alte discipline. Să proiectezi produse și servicii digitale care fac viața oamenilor mai ușoară.



Să cercetezi modul în care utilizatorii se comportă și interacționează cu un produs. Să intri în rolul lor pentru a le înțelege problemele. După ce realizezi cercetarea, este timpul să proiectezi noi prototipuri interactive și să le testezi cu potențialii utilizatori. Această fază, de testare, te ajută să identifici cea mai bună experiență posibilă pe care o poți oferi oamenilor și să te dezvolți în domeniul IT.

3. Inteligența emoțională

Statisticile arată că peste 35% dintre directorii de companii consideră că inteligența emoțională va deveni o cerință la locul de muncă până în 2022. Empatia este deosebit de importantă pentru dezvoltatorii de software. Chiar dacă ești la început de drum, ai un anumit set de cunoștințe și abilități dobândite din dezvoltarea unor proiecte personale sau în timpul cursurilor la care ai participat, pe care, colegii poate nu le au. Și, involuntar, vei fi în locul trainerului și vei avea nevoie de răbdare și deschidere pentru a explica cunoștințele pe înțelesul tuturor. În activitatea ta, te poți confrunta și cu situația în care ți se cere să dezvolți un software într-un timp scurt. Dar, cheia este să-ți expui punctul de vedere cu răbdare și empatie.

4. Învățarea din greșeli

Greșelile sunt inevitabile în jobul tău. Și știind că ai această libertate, de a greși, ai șanse mari de a veni cu idei creative. Dar, uneori, erorile pot avea impact și, dacă nu sunt verificate, pot fi foarte costisitoare pentru o companie.

De aceea, este important să ceri și să oferi feedback. Să lauzi, dar să oferi și critici constructive în mod privat și să le permiți colegilor să facă același lucru. Astfel previi situațiile în care cineva să suprapreciază sau se subapreciază, care pot avea consecințe asupra modului în care oamenii se raportează la greșeli, asupra echipei și asupra ta.

5. Abordarea creativă a problemelor

Poate părea că rezolvarea problemelor necesită doar o combinație de abilități tehnice și experiență. Dar gândirea critică și găsirea unei soluții creative pentru o problemă legată de software sunt, probabil, principalul motiv pentru care o companie te-ar angaja.



Statisticile arată că grupurile care au avut o anumită pregătire în creativitate și rezolvarea problemelor produc cu 350% mai multe idei decât un grup care nu are aceste abilități, iar ideile pe care le produc sunt cu peste 400% mai originale.

A fi creativ este cheia pentru rezolvarea unei probleme. Cel mai bun mod de a dezvolta creativitatea este să descurajezi orice obstacol. Să-ți permiți să faci greșeli. Să fii încrezător în tine și oferind oamenilor alături de care lucrezi o perspectivă unică.

Chefi la cuțite revine cu 3 ediții speciale de pe 29 noiembrie. Hai în AntenaPLAY și ai show-urile tale favorite