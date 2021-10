(P) De ce să treci pe un certificat SSL certificat SSL atunci când achizitionezi găzduire VPS?

Brandul tau câștigă autoritate

In clipa in care iti creezi un magazin online, este esential sa poti accepta majoritatea cardurilor de credit. Cu toate acestea, nivelul de criptare oferit de un certificat SSL standard nu transmite autoritate. Acesta este de tipul DV, ceea ce inseamna ca poate deveni valid pentru simplul fapt ca esti proprietarul unui domeniu. Din acelasi motiv, brandurile mari aleg alte solutii. Printr-un certificat premium, validarea poate fi OV (Organisation Validation) sau EV (Extended Validation). Ambele procese necesita niste verificari, fiind analizate informatiile oficiale despre afacere si multe altele. In final, va exista un indicator vizual in adresa URL din pachetul de gazduire VPS si acesta te va ajuta sa castigi mai usor increderea celor care afla despre tine.

Ai parte de suport și garanție

Folosind un certificat gratuit, nu te va ajuta nimeni in cazul in care apar brese de securitate sau este depasita criptarea. Pe de alta parte, lucrurile sunt diferite in cazul unei alternative premium. Compania poate pune la dispozitie suport tehnic 24/7, indiferent ca aceasta este oficiala sau doar un reseller. Asadar, vei putea discuta intotdeauna cu cineva atunci cand apar buguri sau erori. Un alt avantaj al certificatelor premium in planurile de gazduire VPS consta in garantia asociata cu acestea. Autoritatea care emite serviciul promite un nivel de securitate superior si imposibilitatea de spargere a datelor.

Te poti astepta ca adresele de email, parolele, intrebarile la raspunsuri si informatiile de plata sa nu ajunga niciodata in mana unei persoane rau intentionate. Certificatele SSL aduc protectie atat pentru formularul de comenzi, cat si pentru pop-up-uri sau casutele de colectare ale leadurilor. In cazul in care se intampla un eveniment negativ, exista o garantie care sa acopere o parte din daunele unei afaceri. Spre exemplu, certificatele de la Sectigo au asigurarea cuprinsa intre 10,000$ si 250,000$. Prin urmare, achizitia unuia poate fi un beneficiu major pe termen lung.

Prețurile sunt accesibile

Un certificat premium intr-un pachet de gazduire VPS nu necesita un buget mare. In mod contrar, poti achizitiona unul de la un furnizor de hosting, incepand de la doar 30 Euro/an. Acesta va acoperi un domeniu si un subdomeniu, fiind posibil sa-l cumperi pe o perioada de pana la 3 ani. In cazul in care website-ul tau este impartit in multe categorii, poti opta pentru un certificat Wildcard. O asemenea solutie presupune faptul ca toate subdomeniile sunt acoperite si costa in jur de 79 Euro/an.

Certificatele SSL sunt o metoda excelenta de a proteja datele cu caracter personal, iar o varianta premium te va ajuta sa iesi in evidenta si sa ai rezultate mai bune in afacere pe termen lung!

