(P) Descoperiți diversitatea blugilor de damă - secretul unui stil universal

S-ar putea scrie cărți întregi despre blugi. În garderoba femeilor, acestea înseamnă mai mult decât o haină – aceștia sunt un simbol al eliberării feminine. Perfect potrivite siluetei, ele pun în valoare formele feminine, ceea ce este important - garantând în același timp confort și durabilitate.

În acest articol vom analiza diversitatea blugilor de damă de la Reserved și vom oferi niște indici cum să le purtați în diverse stilizări.

Descoperiți diversitatea blugilor de damă - secretul unui stil universal

Diversitatea ofertei reflectă multitudinea siluetelor noastre. Iar în ceea ce privește blugi, important este sa-ți găsești un model care să se potrivească siluetei tale.

• Blugi skinny – potriviți pe picior, subliniind silueta, arată grozav atât cu pantofii plate, cât și cu toc (toc înalt sau cu pană).

• Blugi mom – acest tip de blugi este mai larg la nivelul soldurilor si coapselor; se îngustează spre gleznă; adaugă un caracter nonşalant stilului.

• Blugi boyfriend – blugi largi, mai lejeri, perfecți pentru look-uri casual.

• Blugi bootcut – blugi cu cracu ușor evazați de la genunchi, alungesc optic silueta.

• Blugi flare - blugi cu talie înaltă și crac evazat. Se potrivesc cel mai bine cu bluze și pulovere scurte.

Blugii de damă sunt disponibili în diverse nuanțe, de la deschis, prin albastru clasic, până la bleumarin închis.

Pentru vară, merită să acordați atenție blugilor în culori cum ar fi negru, gri sau alb, care vor adăuga varietate stilului de zi cu zi. Oferta include și blugi cu adaos de elastan, care oferă o potrivire mai bună și un confort sporit la purtare.

Stilizări cu blugi de damă

Blugii de dama sunt extrem de versatili și pot fi purtați în multe feluri. De aceea merită să alegeți un model care să vă servească ani de zile.

Iată câteva propuneri de stilizări cu blugi:

Look de zi cu zi, informal – un set indispensabil sunt blugii de damă în combinație cu un tricou clasic, adidași și o geantă de umăr.

Sfatul nostru: băgați tricoul înăuntru pentru a vă accentua talia sau lăsați-l liber afară. La aceasta, puteți adăuga o jachetă de denim lejeră sau un cardigan.

Versiunea office – alegeți blugi cu croială simplă și completați stilizarea cu o bluză elegantă, pantofi cu toc subțire și o geantă. În acest caz less is more.

În doi – alegeți pantaloni care vă plac cel mai mult. Dacă preferați să fiți mai sexy, blugii skinny sunt o soluție perfectă. Pentru aceasta, alegeți un crop-top și o jachetă ramones. Pantofii cu toc înalt vă vor sublinia și mai mult silueta.

Dacă preferați să vă simțiți mai lejer, atunci vă recomandăm să vă puneți un tricou simplu și blugi cu rupturi.

Stilizare pentru plajă – alegeți blugi boyfriend largi, adăugați un tricou simplu și sandale plate, și look-ul de plajă este gata!

Cum alegeți blugii perfecți?

Elementul-cheie pentru a găsi perechea perfectă de blugi este să găsiți fasonul potrivit siluetei dumneavoastră și să încercați diverse modele pentru a-l găsi pe cel care vi se potrivește cel mai bine.

Credem că blugii bine aleși sunt o investiție pentru ani de zile. Deci, atunci când alegeți blugi, merită să acordați atenție următoarelor elemente:

Calitatea materialului – blugii de înaltă calitate vor rezista mai mult și se vor potrivi mai bine siluetei.

Potrivire – blugii trebuie să se potrivească bine în talie, șolduri și picioare, dar în același timp să ofere confort.

Cusături și detalii - Cusăturile solide și detaliile bine realizate, precum fermoarele și nasturii, definesc calitatea blugilor.

Dacă încă nu ți-ai găsit blugii visați, la Reserved le vei găsi într-o ofertă largă – atât în magazine staționare cât și în magazinul online www.reserved.com.