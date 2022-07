(P) Întrebări care te ajută să-ți arăți interesul față de noul loc de muncă

Ca să-ți fie mai ușor să te evidențiezi, am pregătit câteva întrebări pe care să le pui managerului sau colegilor. Descoperă-le în continuarea acestui articol!

Întrebări pe care să le pui în primele zile la job

Cum lucrează angajații actuali?

Este bine să întrebi detalii despre stilul de lucru pentru a fi în concordanță cu viziunea șefului și a echipei. Întreabă colegii dacă au descoperit un stil neobișnuit de lucru sau anumite proceduri de care nu știau la venirea lor în companie. Foarte important este să afli și cum s-au adaptat noilor cerințe. Răspunsurile te vor ajuta să te integrezi în echipă și, de asemenea, să realizezi task-urile mai eficient.

Care sunt valorile companiei?

Află micile secrete ale culturii organizaționale în pauze când savurezi cafeaua alături de colegi. Totodată, poți întreba managerul despre oamenii alături de care vei lucra, despre colegii din alte departamente și cum ar fi mai bine să-i abordezi. Află care este reputația echipei din care faci parte în cadrul organizației, ce provocări întâmpină, dar și cum le soluționează.

Spre ce proiecte să-ți concentrezi atenția în prima instanță?

Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra activității tale, dar și asupra inițiativelor pe care le poți lua, este bine să știi ce proiecte sunt cele mai importante pentru echipă. Astfel, îți vei defini și rolul și vei evita situațiile în care lucrezi random la mai multe proiecte și îți este dificil să termini vreunul.

Ce tool-uri folosesc angajații pentru a-și automatiza sarcinile?

Scopul este să fii cât mai eficient și să dai rezultate bune într-un timp cât mai scurt. Așa că este bine să cunoști mai multe despre tehnologia care te poate ajuta să rezolvi cât mai repede task-urile repetitive sau ușor plictisitoare.

Ce opțiuni ai în ceea ce privește programul de lucru?

Managerul este adeptul respectării stricte a unui program la serviciu sau este flexibil și îți oferă ocazia de a lucra câteodată de oriunde și la orice oră, singura condiție fiind să fii productiv? Este important să știi care sunt așteptările acestuia pentru a-ți organiza programul și pentru a arăta respect colegilor care vin la birou la o anumită oră. De asemenea, este nevoie să știi care este abordarea acestuia în cazul în care vrei să lucrezi de acasă pentru că juniorul nu se simte prea bine sau dacă ai nevoie de o cerere de concediu în zilele în care lipsești de la birou doar 2-3 ore.

De ce a ales să plece persoana care ocupa rolul înaintea ta?

Este important să afli motivele pentru care a plecat fostul angajat, dar și care au fost atuurile tale la interviul de angajare. Merită să știi dacă ai mai multe competențe decât fostul angajat.

Ce inițiative există în companie privind dezvoltarea profesională a angajaților?

Corelează răspunsul la întrebarea „De ce a plecat fostul angajat?” cu răspunsul la întrebarea despre posibilitățile de avansare în companie. Dacă persoana care a ocupat același post ca tine a plecat după un an deși era lăudat pentru competențele sale, poți să-ți dai seama care este traiectoria lucrurilor. Pe de altă parte, dacă angajații sunt de ani de zile în companie și mereu zâmbitori, este clar că sunt posibilități de avansare și de motivație personală.

Cum îți sunt cuantificate rezultatele?

Prima zi la birou marchează și numărătoarea inversă spre evaluarea ta, așa că e bine să știi detalii formale și informale despre modul în care îți sunt cuantificate rezultatele. Fii explicit și întreabă care sunt așteptările și indicatorii de performanță astfel încât să lucrezi în direcția bună.

Fii cel care planifică o întâlnire cu managerul pentru a afla feedback-ul său. Chiar dacă nu există astfel de evaluări sau sunt foarte rare, este bine să ai o evaluare la un interval mai scurt pentru a ști cum să-ți îmbunătățești activitatea pe parcurs. Chiar dacă ai făcut și greșeli (uneori din lipsa cunoștințelor sau a experienței), inițierea unei discuții despre rezultate arată că ești proactiv și interesat ca lucrurile să meargă bine la job.

