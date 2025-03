Ce este metoda furtului cu bani în geam și cum poate păcăli șoferii. Se întâmplă chiar în București. Cum te poți feri

De curând a apărut o nouă metodă de furt care păcălește șoferii și trecătorii.

Există foarte multe metode nou apărute prin care diverși oameni încearcă să escrocheze lumea. Recent, a apărut o nouă metodă de furt în România și deja a început să facă ravagii în Capitală.

O femeie din București a povestit printr-o postare pe contul ei de Facebook prin ce a trecut și cum a reușit să se ferească de capcana hoților în care mulți ar fi căzut destul de ușor dacă nu ar fi știut despre ce e vorba.

O nouă metodă de furt a apărut în București

Ea se afla la cumpărături cu soțul ei, iar atunci când s-a întors înapoi la mașină în parcare a rămas surprinsă să vadă ceva prins unul dintre ștergătoarele mașinii. Se pare că cineva lăsase o bancnotă de 10 lei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: A fost reținut al patrulea suspect în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Ce au declarat autoritățile olandeze

Tânăra era confuză, dar soțul, care știa despre ce se află în spatele acestei escrocherii a avertizat-o și a rugat-o să ignore bancnota și să plece din parcarea de la Piața Obor. Se pare că aceasta este o nouă metodă pe care hoții o aplică.

Prin faptul că lasă o bancnotă în parbrizul mașinii, ei distrag astfel șoferul care poate a coborât din mașină să ia bancnota, lăsând portiera deschisă cu alte bunuri înăuntru care pot fi furate foarte rapid.

Atunci hoții acționează imediat, luând prin surprindere persoana în cauză când se așteaptă mai puțin. Iată ce a relatat femeia.

Citește și: Metoda la care apelau doi bărbați care furau telefoanele unor femei în tramvaiele din București. Cum au fost prinși

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Trebuie să aflați metoda furtului cu banii în geam. Am pățit-o ieri când am parcat într-o parcare subterană. Am înțeles că hoții urmăresc femeile pentru că atunci când am ajuns în parcare eram doar eu cu copilul.

Când m-am înapoiat la mașină, să plec, am găsit în ștergător o bancnotă de 10 lei. Tentația este să ieși din mașina….atunci hoții actionează pentru că iti lasi geanta în masina.

Eu m-am întors și cu soțul deci puțin probabil să mai acționeze careva având în vedere că nu mai eram singură. Și soțul meu a spus să ignorăm să ieșim mai repede din parcare pentru că își amintise el că citise despre această metodă….

Așa că am zis să dau mai departe să fiți atenți!

Ps: la Bucur Obor. Ps: frumoasa solidaritate! Imi place sa stiu ca oamenilor le pasa de oameni”, a scris Claudia Ileana Nicolau pe contul ei de Facebook.

Claudia Ileana Nicolau este fondatoarea grupului „Nu Mai Port”, fiind foarte cunoscută în țară pentru munca ei, o comunitate focusată pe sustenabilitate.

Prietenii săi virtuali au reacționat imediat și au distribuit postarea în număr foarte mare pentru ca aceasta să ajungă la cât mai mulți oameni și să îi avertizeze de aceste pericole.

Citește și: Doi bărbați care spuneau că sunt de la gaze intrau în casele oamenilor și furau tot ce prindeau. Cum au fost prinși în flagrant