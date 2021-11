(P) Vizită în fabrica Vascar din Vaslui: "Siguranța este foarte importantă pentru noi"

Fabrica este echipată la cele mai înalte standarde, un buget important fiind alocat anual de către managementul Vascar pentru retehnologizare și modernizare.

"Vascar este una dintre puținele companii din industrie care încă mai există dinainte de 1989. Compania a fost privatizată în primii ani de după Revoluție și își continuă și astăzi evoluția. În industria cărnii, nu mai sunt multe alte companii care să producă o gamă atât de variată de produse, inclusiv conserve", explică Vlad Ciuburciu. Produsele Vascar și Moldova în Bucate (brand premium) ajung din fabrica din Vaslui în magazinele proprii din regiunea Moldovei, 21 la număr, dar și în magazinele tradiționale partenere, hypermarket-uri din întreaga țară și la export.

Ciuburciu (Vascar) a vorbit și despre modalitățile în care compania pe care o conduce s-a adaptat la situația sanitară și economică globală actuală, mai precis pandemia de coronavirus. "În martie 2020, la începutul pandemiei, am luat toate măsurile sanitare necesare pentru a ne proteja fabrica, iar, în prezent, siguranța angajaților, a produselor și lipsa incidentelor reprezintă prioritățile noastre. Am încheiat un parteneriat cu o clinică medicală, testăm toți angajații care se întorc din concediu și am implementat un set de măsuri de siguranță suplimentare, pe lângă cele standard în industria noastră - măști, mănuși, capeline. Instruim zilnic angajații cu privire la protocoalele și măsurile de siguranță specifice acestei perioade", explică Directorul General al companiei din Vaslui.

Vlad Ciuburciu precizează că siguranța, confortul și satisfacția angajaților din fabrica de la Vaslui sunt prioritare pentru Vascar. "Condițiile de muncă respectă toate rigorile legii, la care se adaugă o serie de beneficii suplimentare pentru angajați, precum posibilitatea de a avansa rapid în cadrul echipei, programe opționale de dezvoltare, transport gratuit, masă de prânz gratuită, zile libere plătite pentru evenimente deosebite. În anul 2020, indicele fluctuației de personal a scăzut cu 19,2%, ceea ce arată încrederea angajaților în compania pentru care lucrează", spune Directorul General.

Compania Vascar alocă în fiecare an un buget semnificativ pentru modernizare și retehnologizare, pentru a se conforma celor mai înalte standarde de calitate din industrie, atât pe plan național, cât și european. În ultimii 5 ani, această sumă s-a ridicat la 5 milioane de euro, dintre care 1,5 milioane de euro în anul 2020, la care se adaugă 3 milioane de euro pentru investiții contractate în 2021.

Compania Vascar, care a raportat venituri de 22,8 milioane de euro la finalul anului 2020, este unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune, dar și unul dintre principalii contributori la bugetul local (plăți de peste 8 milioane de euro la stat în ultimii 5 ani, dintre care 2,3 milioane de euro în anul 2020).

