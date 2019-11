Pacienții Institutului Clinic Fundeni pot răsufla ușurați. Astăzi, RADET a reluat furnizarea agentului termic

"Astăzi, RADET a reluat furnizarea agentului termic pe platforma Fundeni", se arată în informare.

Anunțul făcut de RADET a venit după ce la sediul firmei, angajații au venit cu țevi ruginite, ciuruite, vechi de 40 de ani, pentru a arăta în ce hal de degradare a ajuns rețeaua din Capitală.

“În momentul în care am săpat, am găsit cabluri ale ENEL. A trebuit să îi solicităm pe dumnealor. Au venit, au făcut devierea traseului ca să putem noi săpa. Am înlocuit acel tronson”, a declarat Alexandru Burghiu.

Institutul Clinic Fundeni a ținut să precizeze că situația de joi, cauzată de defecțiunea RADET, a afectat pacienții și bunul mers al spitalelor.