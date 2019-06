Papa Francisc, mesaj emoționant despre pelerinajul din România: „A fost un dar de la Dumnezeu. Eu nu am văzut așa ceva până acum”

După trei zile de pelerinaj prin România, Papa Francisc s-a întors la Vatican, purtând în suflet imaginea Transilvaniei. I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru ploaia care i-a anulat zborul cu elicopterul, pentru că a avut astfel şansa să străbată cu maşina peisaje unice.

În suflet i-a rămas şi sacrificiul pe care milioane de români, plecaţi să muncească peste graniţe, îl fac din iubire pentru familiile lor. Pe Aeroportul din Sibiu, Papa Francisc a făcut o plecăciune în faţa românilor.

În avionul Tarom care l-a dus înapoi la Vatican, jurnaliştii au fost nerăbdători să afle ce impresie i-a lăsat Papei ţara pe care a numit-o cu căldură "Grădina Maicii Domnului." Sacrificiul făcut de românii plecaţi să muncească în străinătate ca să-şi ajute familiile rămase acasă l-a impresionat cel mai mult pe Sfântul Părinte.

Pentru că vremea nu i-a permis să zboare cu elicopterul până la Sibiu, Suveranul Pontif a traversat Transilvania cu maşina. Peisajele, satele şi oamenii pe care i-a întâlnit l-au cucerit.

„A fost un dar de la Dumnezeu. Am văzut un peisaj superb, cum nu am văzut niciodată. Am traversat toată Transilvania. Este foarte frumoasă, eu nu am văzut așa ceva până acum. În drum spre Blaj, a fost la fel: foarte, foarte frumos.”

Papa Francisc a dus cu el la Vatican amintirea miilor de kilometri parcurşi pe pământ românesc şi a sutelor de mii de oameni pe care i-a întâlnit. Iar la final, şi-a luat rămas bun de la români, cu un curcubeu şi o plecăciune.

