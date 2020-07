Părinții fostului internațional Răzvan Raț, depistați cu COVID-19. Amândoi sunt internați într-un spital din București

Potrivit Adevărul, prima care a ajuns la spital a fost mama fotbalistului, care a fost internată pe 15 iulie. Ea se confrunta cu febră și tuse seacă. Două zile mai târziu, Ion Raț, tatăl fostului internațional, a ajuns și el la spitalul din Slatina, el confruntându-se cu febră de peste 39 de grade.

Documentul care cutremură România. Condițiile pentru starea de urgență, îndeplinite între 1-3 august. Autoritățile așteaptă un milion de cazuri în luna septembrie

Ulterior, cei doi au fost transferați la un spital din București, unde se află internați și acum.

”Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic, am păţit-o acum. Nu de la hotel am luat-o, nu ştiu de unde. Hotelul l-am închis pentru câteva zile“, a declarat Ion Raț, pentru Adevărul.