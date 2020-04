„Tai 20 dintre voi până mă prindeţi, javrelor!“. Polițiști amenințați cu un cuțit, în Craiova! Scandal în fața unor copii!

Cum a fost sancționat scandalagiul

În urma celor întâmplate, bărbatul s-a ales cu două două amenzi şi un dosar penal, potrivit adevarul.ro.

„În cursul zilei de 7 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta din Craiova, se asculta muzica la o intensitate mare, fiind deranjata linistea in zona respectiva. Ajungand la fata locului, fortele de ordine au identificat un barbat de 45 de ani, din Craiova, care se afla in curtea locuintei sale, impreuna cu familia, acesta avand o atitudine recalcitranta la adresa celor care intervenisera la eveniment.

Astfel, avand in vedere cele constatate, politistii au aplicat doua sanctiuni contraventionale celui in cauza, pentru tulburarea ordinii si linistii publice si pentru proferarea de injurii si cuvinte jignitoare. De asemenea, in urma analizarii imaginilor aparute in spatiul public, a fost deschis un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunii de ultraj, pentru amenintarile care ar fi fost adresate fortelor de ordine", a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.