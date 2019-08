Poșta din Bihor, asaltată de femei pentru a primi ajutoare pentru ”mame eroine”: ”Trebuie să luăm indemnizație de 6-7000 de lei, dar ne mințesc!”

O informație falsă privind existența unui program guvernamental cu stimulente financiare pentru femeile care au născut și cresc cel puțin trei copii, la țară, a stârnit haos în Bihor, unde mai multe femei de etnie romă au luat cu asalt Oficiile poștale din Oradea ca să depună cereri de ajutoare.

Astfel, mai multe unități din Oradea au fost luate cu asalt fe mei înconjurate de copii mici, dar și însoțite de bărbați nervoși, care au cerut să li se dea formulare pentru a le completa ca să primească bani.

Citește și: Îți amintești de cea mai frumoasă țigancă din România? Narcisa își spune povestea la "Totul pentru dragoste", cu Mirela Vaida: "Am fost promisă la șase ani"

”Mi-or zis copiii să vin să depun dosarul. Or văzut ei, pe internet, că se dau bani. La Bicaciu (localitate din judeţul Bihor) s-au dat deja, mi-o zis mie vecina”, spune Maria Covaciu, o bihoreancă din localitatea Husasău de Criş. Femeia în vârstă de 75 ani are trei copii şi venise la Oradea cu fata cea mare, care are, de asemenea, trei copii, potrivit Adevărul.ro.

De asemenea, aceasta spune că a auzit că vor putea lua indemnizaţii între 6-700 lei şi nu le crede pe funcţionarele de la ghişeu care încearcă s-o convingă de inexistenţa programului.

”Ne minţesc. Nu vrea să ne spună nimeni ce trebuie să facem. Am fost la notar şi ne-a dat formulare de completat pe care le trimitem la Ministerul Muncii. Sper să nu ajungă la gunoi”, povesteşte Radu Ciurar, un bihorean din comuna Tăşad, tată a şase copii.

Citește și: ”Vai, a ieşit ţiganca la tablă!”, cuvintele care au ambiționat-o încă de mică! Abandonată de mamă, fata cu ochi albaștri a cucerit Marea Britanie

Deși li s-a explicat că programul ”Mame eroine nu există”, oamenii depun cereri pentru pensionarea anticipată cu șase ani sub vârsta standard pentru pensionarea a mamelor cu cel puțin trei copii, dar care au cotizat la fondul de pensii cel puțin 15 ani. Această lege va intra în vigoare în septembrie 2021.

De asemenea, prefectul județului, Ioan Mihaiu, nu ştie de unde au pornit zvonurile despre programul "Mama eroină", însă, spune el, a cuprins întregul judeţ. "Le-am transmis şi primarilor, să le explice, că nu există un astfel de program. Nu există nicio prevedere legală pentru acordarea unor ajutoare, lunare, anuale, pentru mamele cu cel puţin trei copii. E o prostie. Cineva i-a influenţat în mod greşit", explică prefectul.