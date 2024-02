Povestea românului care a cucerit mapamondul cu o fotografie: „Am primit semn divin” Ce a surprins pe cer a fascinat englezii

A cucerit mapamondul cu o fotografie, așa începe povestea românului Daniel Dencescu, un fotograf pasionat de splendoarea naturii. Cuprins de curiozitatea dansului făcut de grauri, a studiat de-a lungul timpului tainele acestor păsări care fac spectacol pe cer arătându-și măiestria în cele mai neașteptate moduri. Deseori, păsările par să reproducă forme ușor de intuit chiar din propria lor natură: o pasăre!

Verbul „a fi” prinde contur pe cer în dansul făcut de grauri, iar cei mai iscusiți și răbdători fotografi pot fi martorii unui tablou făcut de însăși prezența stolurilor care își proiectează imaginea în văzduh. Arta românului Daniel Dencescu face înconjurul lumii și este rezultatul studiului intens, peste 200 de ore de pregătire. Într-un oraș din suburbiile Romei, 100.000 de grauri au fost surprinși în fotografia care a obținut locul 4 la concursul „Fotografia anului de natură sălbatică”, la competiția People's Choice Award, potrivit BBC.

La prima vedere ar părea că așteptarea a durat ore în șir, în realitate însă a durat 15 minute pentru a captura o operă de artă în mișcare, a declarat Daniel Dencescu într-un interviu exclusiv pentru Digi24: „Am avut zile în care am văzut 30 de secunde stolurile de grauri sau am avut zile în care am văzut 30 de minute. În momentul în care își caută loc de adăpost, atunci vin toate păsările răpitoare să îi atace și în momentul acela încep acele dansuri în cer”, a spus românul pentru sursa anterior menționată.

Rezultatul final, fără nicio urmă de editare, a cucerit o lume întreagă: „Fotografiile în sine nu sunt manipulate în niciun fel”

Daniel Dencescu urmărește pasărea răpitoare pentru a ști dacă se pregătește de atac, în momentul acțiunii, graurii își încep în grup dansul spectaculos care capătă forme inedite. Rezultatul final, fără nicio urmă de editare, a cucerit o lume întreagă: „În fotografia respectivă au fost 100.000 de grauri. Eu urmăresc pasărea răpitoare ca să știu dacă atacă. Atunci când atacă, declanșez fotografia mea. Fotografiile în sine nu sunt manipulate în niciun fel”, a mai spus el pentru Digi24.

Mai mult decât atât, pentru a nu exista suspiciuni cu privire la realitatea fotografiei, Daniel Dencescu a realizat și un videoclip cu dansul graurilor în momentul în care se formează imaginea. Totodată, el a trimis către muzeul din Marea Britanie fotografia însoțită de suportul video pentru a se verifica autenticitatea, au spus surse pentru Antena 1.

La bază este corporatist în Germania, în timpul liber își oferă timp pasiunii sale care i-a și adus recunoaștere internațională: „Am început în 2008 în România la București cu fotografia de stradă și de portret, apoi mai târziu când m-am mutat în Germania, în 2012 am început cu fotografia abstractă pe vreme mohorâtă”.

Daniel Dencescu a continuat să fotografieze dansul graurilor după ce a surprins forma unui înger: „Am considerat că este un semn de la Dumnezeu să continui cu seria asta”

Deschis să vorbească despre pasiunea și realizarea sa, Daniel Dencescu a povestit cum a decis să parcurgă cu aplomb acest drum, dansând la rândul său cu momentele și minutele unice care pot oferi spectacole uimitoare: „M-am specializat pe fotografia cu stolurile de grauri acum 8 ani de zile când pe malul Tigrului la Roma am fotografiat un stol de grauri într-o formă de îngeri și am considerat că este un semn de la Dumnezeu să continui cu seria asta mai departe.

Îmi place să las persoanele să vadă singure ce vor. Eu nu am spus niciodată că este o pasăre, sunt foarte multe persoane care spun că este o balenă sau un dragon și asta face fotografia mult mai interesantă.

Au fost trimise 50.000 de fotografii, dintre care juriul de la muzeu a selectat 25 și apoi a început o nouă jurizare din partea publicului din lumea întreagă. Neoficial, fotografia mea a terminat pe locul 3, dar muzeul premiază primele 5", a mai declarat el pentru Digi24.

„Îmi place să fotografiez pe vreme rea, când peisajul este acoperit de zăpadă, ceață sau pur și simplu sub un cer gri nesfârșit”

„Îmi place să fotografiez pe vreme rea, când peisajul este acoperit de zăpadă, ceață sau pur și simplu sub un cer gri nesfârșit. Fotografia mea se bazează pe o abordare minimalistă, folosind spațiul negativ care își propune să reducă distracția prin eliminarea obiectelor care se află în afara subiectului principal.

Mi-am dezvoltat viziunea spre fotografia rafinată, cu compoziții, linii și forme minimaliste pentru a arăta o versiune abstractă a ceea ce vedem cu proprii noștri ochi”, spune artistul, potrivit adevărul.ro.

Daniel Dencescu s-a născut în Craiova și locuiește în Germania din anul 2012. Fotografiile sale au fost publicate în diverse reviste de fotografie, inclusiv National Geographic Germania și au câștigat numeroase premii internaționale, în special primul loc la International Photography Awards, Fine Art Photography Awards, Minimalist Photography Awards, ND Awards, Prix de la Photography Paris și alte distincții la Life Framer și Black & White Spider Awards.

