Prețurile alimentelor vor exploda, în următoarea perioadă: „Creșteri în lanț. Tot ce înseamnă carne de porc, pasăre, vită, lapte”

Chiar datele INS ne arată că prețurie ar putea crește cu 23% în perioada următoare.

În contextul economic dificil, românii sunt prudenți și cumpără mai puține produse și servicii. Prin urmare, companiile au costuri în creștere ce vor duce la majorarea prețurilor.

„Vom asista la creșteri de prețuri în lanț”

„Pandemia a blocat industria alimentară destul de mult. Chiar dacă am avut un început când ne speriam vizavi de cantitatea mare de cumpărături pe care o făceau românii, apoi am ajuns în situația să facem stocuri pentru că au scăzut vânzările. A scăzut puterea de cumpărare, fiind foarte mulți șomeri în această perioadă (...). Am cerut sprijinul statului...pauză. Niciun răspuns.