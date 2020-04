Primul caz de coronavirus din Miercurea-Ciuc. Cine este bărbatul depistat pozitiv după ce s-a plâns că are febră

Până la momentul actual, Harghita este județul din țară care a înregistrat cele mai puține cazuri de coronavirus, doar șapte persoane fiind infectate cu COVID-19.

„În ultima perioada am muncit intens, ca să putem asigura tratamentul şi condiţiile necesare pentru vindecarea persoanelor infectate. Am depus acest efort pentru comunitate, pentru că sănătatea oamenilor şi siguranţa celor care lucrează în sistemul de sănătate este prioritară. Am respectat legea, aşa cum am promis, şi am respectat demnitatea persoanelor şi dreptul lor la o viaţă privată. Considerăm primordială informarea publică exactă şi în timp util, dar vom evita crearea de panică în rândul comunităţii”, a declarat Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, în subordinea căruia se află Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, potrivit Mediafax.

De asemenea, doctorul Kacso Jolan, coordonator UPU din cadrul spitalului din Miercurea Ciuc, a declarat că medicul a anunţat miercuri seara conducerea spitalului că are febră, după care imediat a fost testată o parte din personal. Doar analizele medicului respectiv au ieşit pozitive.