Profesor din Timiș, la spital după ce a fost bătut de un elev! Totul s-a întâmplat într-o pauză

Un profesor din județul Timiș a ajuns la spital, în urma unui conflict pe care l-a avut cu un elev. Deocamdată nu se cunosc motivele disputei dintre cei doi, însă cert este că acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un profesor de la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Lugoj, județul Timiș, a ajuns la spital cu buza spartă, după ce a fost lovit de un elev.

Potrivit primelor informații, întreg incidentul a fost filmat de elevi, iar imaginile au ajuns la conducerea unității de învățământ.

Citește și: Lovitură pentru profesorii din România! Decizia bombă ce va afecta toate cadrele didactice din țară! Le va rămâne un singur avantaj

”Incidentul a avut loc în pauză, în cursul zilei de ieri (nu am primit încă informarea scrisă). Camerele de filmat au surprins altercația dintre profesor și elev. Din cele relatate de doamna director, profesorul urmează să fie introdus în Comisie de cercetare disciplinară. Din filmare, din câte mi-a relatat doamna directoar, se înțelege că primul care a lovit a fost colegul nostru. Precizez că nu am văzut încă filmarea și nu pot confirma în mod sigur cele relatate de doamna director. Aștept, sub semnătură, informarea dumneaei. Ambii se pare că s-au lovit. Reciproc. Tânărul este în clasa a IX-a, este în plasament, din câte am înțeles, repetent, venit din Timișoara, probabil ca instituire a formei de plasament”, a transmis inspectorul școlar general de Timiș, Aura Danielescu.

Citește și: Un profesor de sport din judeţul Prahova strâns de gât mai mulți elevi: „M-a tras de bluză şi mi-a dat cu palma peste faţă şi m-a zguduit aşa de gât”

Bătăușul este un elev din clasa a IX-a. Acesta ar mai fi avut probleme de comportament și în trecut. A fost transferat la Lugoj de la o școală din Timișoara.