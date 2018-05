Prognoza meteo. Vremea se strică! Ce ne așteaptă săptămâna viitoare

Vremea de săptămâna viitoare (7 -13 mai) ne aduce vești proaste. Prognoza meteo anunță temoeraturi în scădere, ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni din România.

Vremea săptămâna viitoare (7-13 mai) pe regiuni

Meteorologii anunța o atmosferă instabilă termic în timp ce probabilitatea de apariție a ploilor de scurtă durată, dar intense, este estimată începând din data de 9 mai, relevă prognoză de specialitate, publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

In Banat, pana în data de 6 mai, vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul acestei perioade din an, cu temperaturi maxime medii de 28-29 de grade. După un proces de răcire ce va aduce temperaturile diurne la valori apropiate de cele obișnuite, se estimează că între 9 și 13 mai temperatură maximă medie a acestei regiuni va oscila între 21 și 23 de grade. Regimul termic nocturn se va caracteriza prin valori destul de ridicate pentru această luna, cu minime, în medie, de 13-15 grade în prima săptămâna și de 9-12 grade, între 7 și 13 mai. Probabilitatea pentru ploi (de scurtă durată, asociate în general instabilității atmosferice) va fi mai mare începând cu sfârșitul primei săptămâni și mai ales în intervalul 6-9 mai, când vor fi posibile perioade cu cantități de apa mai însemnate la nivel local.

In Crisana, în intervalul 7-9 mai, procesul de răcire va determină apropierea valorilor termice diurne de cele specifice perioadei, iar până pe 13 mai temperatură maximă, mediată la nivelul întregii regiuni, va fi de 21-23 de grade. Regimul termic nocturn va avea va fi de 9-12 grade. Probabilitatea pentru ploi de scurtă durată, asociate în general instabilității atmosferice, va fi mai mare cu precădere în unele zile ale intervalul 6-13 mai, când izolat vor fi posibile și cantități de apa mai însemnate.

In Transilvania, in intervalul 7 - 9 mai, racirea vremii va determina temperaturi diurne apropiate de cele normale in aceasta perioada, iar pana pe 13 mai temperatura maxima medie a acestei regiuni va oscila intre 20 si 22 de grade. Regimul termic nocturn va avea in prima saptamana valori minime, in medie, de 8 - 12 grade, iar intre 7 si 13 mai aceasta medie nocturna va fi de 4 - 8 grade. incepand cu data de 5 mai, probabilitatea pentru averse de ploaie si descarcari electrice va fi relativ ridicata si nu sunt excluse zilele in care izolat cantitatile de apa sa fie mai insemnate

În Maramureș se va produce o răcorire a vremii ce va determină temperaturi diurne în jurul celor specifice perioadei. Astfel, media regională va coborî la 21 de grade, pe 8 mai, urmând că, pană la sfârșitul celei de-a două săptămani, să fie mici variații în jurul acestei valori. Regimul termic nocturn va fi în prima săptămana peste cel normal, cu medii ale valorilor minime de 11-12 grade, iar din data de 7 mai, media minimelor va marca o scădere, spre 7-8 grade, pe 9 mai și se va menține la aceste valori pană la sfârșitul intervalului de prognoză. Probabilitatea pentru ploi, mai ales averse însoțite de descărcări electrice, va fi mai ridicată îndeosebi în intervalul 9-13 mai, când vor fi posibile și cantităti de apa, local mai însemnate.

În Moldova se va produce o răcorire a vremii ce va determină înregistrarea unor temperaturi diurne în jurul celor specifice perioadei. Astfel, media regională va coborî spre 22 de grade, pe 8 mai, iar pană la sfârșitul celei de-a două săptămani să fie mici variații în jurul acestei valori. Regimul termic nocturn va fi în prima săptămana peste cel normal, cu medii ale valorilor minime de 10-12 grade, apoi din data de 7 mai, media minimelor va marca o scădere, de la 12 grade spre 8-9 grade, pe 9 mai și pană la sfârșitul intervalului de prognoză. Probabilitatea de apariție a ploilor, mai averse însoțite de descărcări electrice, fi relativ ridicată cu precădere începând din 6 pană pe 13 .

În Dobrogea, tendința temperaturilor maxime va fi de scădere până spre o medie regională de 20 de grade în data de 8 mai, apoi nu vor fi variații notabile de la o zi la altă media situându-se în jurul a 19 grade. Aceeași tendința este estimată și pentru regimul termic nocturn, astfel că până în 7 mai mediile minimelor vor fi în creștere, de la 10-11 grade la începutul primei săptămâni până spre 14-15 grade, în zilele de 5 și 6 mai. în a două săptămâna, valorile medii vor scădea până spre 11 grade, în data de 9 mai, apoi nu vor varia semnificativ până la sfârșitul intervalului, menținându-se în jurul a 11 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va crește pe parcursul celei de-a două săptămâni.

In Muntenia, vremea se va racori si se vor inregistra temperaturi medii maxime in jurul celor normale, in medie regionala de 24 de grade, in jurul datei de 8 mai, iar pana spre sfarsitul intervalului nu se estimeaza variatii semnificative, media maximelor urmand a fi de 22 - 23 de grade. Minimele nocturne, cu mult mai ridicate comparativ cu normele perioadei, vor fi in crestere de la 8 grade, in prima zi a intervalului, spre media de 13 grade, in 6 mai. Ulterior, se vor inregistra valori minime medii apropiate de normalul perioadei, in marea lor majoritate situate intre 10 si 13 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor insotite de descarcari electrice va fi mai ridicata indeosebi in unele zile din intervalul 7 - 13 mai.

În Oltenia, o răcorire a vremii va conduce la înregistrarea unor temperaturi în jurul celor normale perioadei până spre sfârșitul intervalului. Vor fi medii ale temperaturilor maxime în jurul a 23 de grade începând cu data de 9 mai și până pe 13 mai. La început, minimele nocturne vor crește treptat spre 14 grade, fiind cu mult peste cele specifice perioadei. Ulterior datei de 6 mai, procesul de răcire a vremii va determină o scădere a mediilor temperaturilor nocturne spre 10 grade, în 9 mai, iar până spre sfârșitul celei de-a două săptămâni vor fi mici variații ale acestor medii în jurul a 10 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor însoțite de descărcări electrice va fi relativ ridicată îndeosebi în unele zile din intervalul 6-13 mai.

Prognoza meteo săptămâna viitoare (7-13 mai) la munte

La munte, între 7 și 9 mai se va produce o răcire a vremii ce va determină scăderea temperaturii medii diurne spre 12 grade, urmând că până la sfârșitul celei de-a două săptămâni să se producă mici variații în jurul acestei valori. Regimul termic nocturn va deveni treptat, în a două săptămâna, apropiat de cel normal pentru această perioadă din luna mai, cu medii ale valorilor minime de 3-6 grade. Probabilitatea de apariție a averselor, local mai însemnate cantitativ și însoțite de descărcări electrice, va fi relativ ridicată în perioadă 6-13 mai.