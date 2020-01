Proiect-pilot de două milioane de euro, bani europeni, pentru ocuparea şomerilor şi persoanelor inactive din Valea Jiului

Vicepremierul a susţinut că, în noiembrie, actualul Executiv a preluat guvernarea cu un risc de decomitere de aproape 600 milioane de euro. În mai puţin de 2 luni, am reuşit să recuperăm toţi banii europeni ameninţaţi cu dezangajarea, plus încă 467 milioane de euro. Astfel, la finalul anului 2019, am trimis spre decontare 1 miliard de euro, a spus Turcan.

"În exerciţiul financiar viitor, România are la dispoziţie aproximativ 41 miliarde de euro. Intenţionăm ca, în maximum 4 luni, să pregătim infrastructura instituţională pentru a intra în anul următor, 2021, cu proiecte mature", a mai spus vicepremierul.

Sursa : news.ro