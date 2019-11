Râde și timpul de noi! La 40 de ani distanță mai avem nevoie de încă zece ani să construim o magistrală!

Cu aceasta ocazie se face legatura intre cartierul Giulesti – centrul Bucurestiului – Platforma industriala 23 August – Platforma industriala Militari (Industriilor).



În tot acest timp se lucra intens si la construirea magistralei II, magistrala care urma sa lege partea de nord a Bucurestiului cu partea de sud.

Pentru satisfacerea cererii de transport in comun in municipiul Bucuresti, inca din anul 1970 s-au prevazut trasee majore de suprafata care sa preia fluxurile de calatori, insa acestea nu ofereau solutii corespunzatoare si conditii prevazute de confort.

Ca urmare, s-a impus introducerea sistemului de transport cu metroul, solutie optima atat pentru descongestionarea traficului de suprafata, cat si pentru transportul calatorilor in conditii de confort, siguranta si rapiditate sporita. In urma studiilor preliminare efectuate in perioada 1972 – 1975, au inceput simultan proiectarea si constructia metroului.



La 15 februarie 1972 – se hotaraste instituirea unei comisii care sa elaboreze propuneri concrete privind realizarea metroului.

La 25 noiembrie 1974 - se hotaraste declansarea lucrarilor premergatoare: studii, analize, proiecte.

În februarie 1975 – se infiinteaza Intreprinderea Metroul Bucuresti care avea rolul de constructor al intregii retele de transport. Dupa aceasta data incepe construirea tunelurilor si incepe proiectarea trenurilor.



Metroul – ca si orice alta constructie a presupus si presupune existenta mai mult sau mai putin indelungata a santierului si datorita conditiilor mai putin confortabile “oferite” celor din zona lui de influenta sau aflati in trecere pe langa el, santierul ca atare nu a fost si nu este privit in general cu prea multa simpatie.



"Primul tarus" al santierului – cum se exprima constructorii – a fost batut la 20 septembrie 1975.



Dupa acest eveniment aveau sa treaca patru ani (1979) de santier si Bucurestiul intra in categoria primelor, la vremea aceea, vreo 60 metrouri in lume, sigur stiindu-se ca in 1974 Praga devenea al 50-lea oras cu metrou in functiune.

