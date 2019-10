Raed Arafat, despre intervenția de la Colectiv! „Nu ştiu ce greşeli am comis în prima noapte. La o catastrofă, lucrurile nu pot fi perfecte niciodată”

Mai mult, mi-a confirmat că dl Tolontan l-a sunat cu o seară înainte şi că acesta a spus deja că nu ştia nimic despre informaţia respectivă. Cine ştie despre ce este vorba şi ce surprize “senzaţionale” vom avea din partea domnului Tolontan şi a jurnaliştilor acestuia în următoarele două săptămâni!

În urma unei tragedii precum cea de la Colectiv, o naţiune are dreptul să comemoreze şi familiile au dreptul să-şi amintească de cei dragi pe care i-au pierdut. Cel mai urât însă este când unii se folosesc de aceste momente ca să-şi crească ratigul şi să denigreze pe unii şi alţii prin subiecte triviale şi care sunt în mod vădit tendenţioase. Cât despre cele trei întrebări lansate de domnul Iancu prin Libertatea şi anume: „Prima întrebare ar fi: de ce îi este frică să recunoască greşelile pe care le-a făcut în noaptea aia? A doua: care a fost rolul lui în întârzierea transportului, în întârzierea acceptării ajutorului din străinătate? Dar prima e mai importantă. Şi nu e prima oară când a greşit. Ar mai fi o a treia: de ce, în noaptea aia, după ce a ajuns la faţa locului, a aliniat ambulanţele, ca să se vadă frumos în spatele lui, la TV? Cum şi-a permis că, în timp ce oamenii mureau, el şi Gabriel Oprea să întrerupă ajutorarea răniţilor?”. la prima aş spune că nu ştiu despre ce greşeli comise de mine vorbeşte domnul Iancu.

Nu ştiu ce greşeli am comis în prima noapte. Ca oricare intervenţie la o catastrofă, lucrurile nu pot fi perfecte niciodată, însă dacă este să vorbim de greşeli trebuie să înţeleg despre ce greşeli vorbeşte dansul şi sper să nu fie vorba de cele menţionate în raportul corpului de control al PM pentru că la acuzaţiile din raportul respectiv am răspuns printr-un raport amplu care se găseşte pe site-ul DSU. La a-doua întrebare răspunsul este simplu.. NICIUN ROL! Mai degrabă împreună cu colegii de la DSU şi cu secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, am stat zi şi nopate la mine în birou ca să organizăm transferurile nu să le întârziem.

La ce spun este martor şi domnul Vlad Voiculescu care a stat cu noi în calitate de voluntar şi a văzut cu ochii lui câteva zile ce şi cum s-a muncit. La a-treia întrebare, nu ştiu de unde vine domnul Iancu cu ideea că noi am aliniat ambulantele pentru poze. Ambulantele erau aliniate în semicerc de ofiţerul de evacuare ca să fie uşoară încărcarea lor şi plecarea cu pacienţii .

Nu cred că cineva i-ar fi venit în minte să regizeze pozele cu ambulantele în noaptea respectivă. Această întrebare arata cât de mult s-a lucrat pe emoţiile părinţilor şi a publicului de către unele persoane care au ţinut contactul cu aceştia şi au cultivat o ura greu de controlat, dând informaţii false, denigratoare, şi speculând fiecare acţiune realizată de noi într-un mod negativ“, amai scris Raed Arafat, pe Facebook.