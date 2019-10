Raed Arafat, acuzații grave! „Există mai multe interese în domeniul urgenţei”

El a mai spus că o altă propunere era ca aeronavele utilizate pentru situaţii de urgenţă să nu mai fie de stat.

„Asta era primul articol modificat, după care articolul original prevedea că aeronave de stat, toate aeronavele care sunt implicate în diferite domenii care le rezolvă statul, inclusiv situaţiile de urgenţă, iar la propunerea industriei cum i se spune sau a firmelor deţinătoare de elicoptere, au scos din aeronavele de stat tot ce considerau ei că ar fi un domeniu pentru activitatea lor comercială şi mai ales situaţiile de urgenţă. Deci o aeronavă destinată intervenţiei pe situaţii de urgenţă nu mai este aeronavă de stat, conform propunerilor”, a mai spus Arafat.

El a mai afirmat că cei care au dorit să facă acele modificări au redefinit zborul umanitar, eliminând anumite tipuri de misiuni.

„După care au redefinit zborul umanitar şi au eliminat din el anumite tipuri de misiuni extrem de importante pentru noi, intervenţie de urgenţă sau evacuare pe motive de securitate. Vă reamintesc că România a mai evacuat cetăţeni români din zone de conflict, nu o singură dată, asta ar înseamna că nu mai putem să o facem cu aeronavele de stat sau aeronavele militare şi ar trebui să mergem să închiriem ceva aeronave de undeva ca să facem astfel de misiuni”, a precizat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a menţionat că o altă modificare se referea la faptul că zborurile medicale de urgenţă să devină zboruri comerciale, iar cine le va efectua o va face pe baza de prestări servicii.

Şeful DSU a precizat că în sistemul de urgenţă s-au făcut foarte multe lucruri, poate singura greşeală fiind că nu au fost prezentate toate realizările.

„Vă garantez că s-au făcut foarte multe, singura greşeală a noastră poate că nu ne-am ocupat de a arăta mult acest lucru, iar când am vorbit poate nu întotdeauna am arătat destul populaţiei ce am făcut. De acum poate că o să comunicăm mai des şi o să explicăm mai des ce facem ca să înţeleagă populaţia că într-adevăr ne interesează şi ne pasă. Nu stăm aici să ne uităm la televizoare sau să ne uităm la pereţi chiar lucrăm pentru populaţie. (…) Nu este sistem perfect, dar cu siguranţă lucrăm pe îmbunătăţirea lui”, a mai declarat Raed Arafat.

În încheiere, Arafat a spus că în zilele următoare va veni şi cu alte precizări şi va demonta multe din lucrurile spuse în ultimele zile.

Sursa : news.ro