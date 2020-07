Cum explică Raed Arafat explozia de cazuri de COVID-19: ”Măsurile de prevenție au fost uitate de populație!” 

România a ajuns prima în UE la numărul de infectări pe zi, iar previziunile autorităților sunt sumbre pentru toamnă. Raed Arafat pune, însă, această creștere pe seama relaxării populației.

"De ce să ne ascundem după deget - am început bine, am luat măsuri care pe unele părți erau mai bune, pe altele erau mai relaxate decât ale altora, noi nu am închis șantiere. Sunt țări care s-au închis total, noi nu ne-am închis total.

Am început să scădem, am început să vedem clar că ieșim din situație, înainte să ajungem la mal s-a intensificat mesajul că totuși nu este bine ce a fost, că nu trebuia să se ia aceste măsuri, mesajul negațional, au început să apară unii și alții care au spus că COVID este o farsă, s-a redus încrederea populației, s-au luat măsurile de relaxare, populației i s-a cerut să respecte niște măsuri. Acestea au fost încet-încet lăsate deoparte de o parte din populație și vedem ce se întâmplă", a spus Raed Arafat la Antena 3.