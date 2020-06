Raed Arafat a dezvăluit motivul real al creșterii numărului de cazuri: "Acum sunt zile cruciale. Weekend-urile au devenit un mare risc"

"Trendul este în creştere a numărului cazurilor confrmate. Se vorbeşte de numărul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum două zile am atins 5%. Asta arată că situaţia nu este aşa de stabilă. (...) Există o intersectare între cazurile active şi cele care se vindecă. Atunci când am avut această intersectare a fost bine, acum există o tendinţă de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea măsurilor: măşti, distanţare, igienă”, a declarat Raed Arafat, într-un interviu pentru Digi 24.

