Răniţii de la Clubul Colectiv solicită ca statul să le asigure sprijin pe viaţă, prin plata tuturor tratamentelor necesare

Răniţii din Clubul Colectiv au transmis o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, premierului Viorica Dăncilă şi ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, prin care solicită ca statul să le asigure sprijin pe viaţă, prin plata tuturor tratamentelor necesare. Ei spun că, dacă imediat după producerea evenimentului ar fi avut parte de protocoale corespunzătoare de tratament, atunci numărul tratamentelor de după faza critică ar fi fost mai mic.

Răniţii din Clubul Colectiv au transmis, luni, pe o pagină de socializare, o scrisoare deschisă către autorităţi în care spun că vieţile lor au fost schimbate pentru totdeauna în urma incendiului din clubul Colectiv din urmă cu patru ani.

"Tragicul eveniment, produs, printre altele, din cauza neglijenţei autorităţilor statului român, ne-a afectat grav şi ireversibil atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. 64 dintre oamenii dragi nouă au plecat dintre noi prin morţi evitabile, pierderi irecuperabile ce ne-au lăsat cu o uriaşă durere care nu va trece niciodată”, se arată în debutul scrisorii.

Răniţii spun că au fost marcaţi pe viaţă de cele petrecute în noaptea de 30 octombrie 2015, dar şi de ceea ce s-a întâmplat ulterior în spitale, printre care îngrijirea sub standardele internaţionale, condiţiile intra-spitaliceşti precare, dobândirea de infecţii nosocomiale.

Ei au mai transmis că nu s-au refăcut după rănile suferite atunci, iar potrivit actelor medicale primite de la medici, nici nu se vor reface vreodată şi vor necesita atenţie medicală toată viaţa. Răniţii au afirmat că vor avea nevoie de intervenţii chirurgicale de reconstrucţie, regrefare şi de îmbunătăţire a aspectului cicatricilor, trebuie să urmeze proceduri de recuperare medicală (kinetoterapie, fizioterapie, masaj cicatricial, masaj cicatricial mecanic, gimnastică medicală, terapie cu unde de şoc, terapie cu ultrasunete şi multe altele) şi să facă diverse tipuri de tratamente de specialitate.

"Lipsa acestor intervenţii, proceduri şi tratamente va duce la handicapuri şi complicaţii serioase cum ar fi deteriorarea severă a stării cicatricilor, ajungând până la pierderea definitivă a funcţionalităţii, dobândirea de ulcere maligne şi apariţia a diverse tipuri de cancere de piele greu tratabile sau incurabile”, se mai precizează în scrisoarea răniţilor de la Colectiv.

Ei solicită autorităţilor statului să le asigure sprijin pe viaţă, prin plata tuturor tratamentelor necesare.

"Vă solicităm să ne asiguraţi sprijin pe viaţă, prin plata tuturor tratamentelor, intervenţiilor chirurgicale, procedurilor de recuperare etc - atât de natură funcţională, cât şi de îmbunătăţire a aspectului cicatricilor - în străinătate (pe toate teritoriile lumii, EU şi non-EU) şi în ţară, atât în ambulatoriu cât şi cu internare şi în orice altă formă necesară, în instituţii medicale de stat şi în cele private, precum şi la terapeuţi sau medici independenţi, legate de accidentul din data de 30 octombrie 2015, produs în clubul Colectiv”, se mai arată în scrisoare.

Ei au precizat că dispun de plata acestor tratamente până la sfârşitul anului 2020. “În acest moment, putem să beneficiem de plata tratamentelor doar până la sfârşitul anului 2020, ceea ce se arată a fi totalmente insuficient. Mai mult, limitarea temporală a acordării sprijinului ne creează foarte mult stres emoţional şi ne obligă să facem ceea ce putem numi un <<maraton>> de operaţii complexe ce necesită anestezie totală, lucru care ne afectează serios sănătatea. Cei mai mulţi dintre noi am suferit deja zeci de intervenţii chirurgicale în doar 4 ani, pentru că ne grăbim să nu ne prindă 2020 cu ele nefăcute. Acest lucru are consecinţe nefaste asupra sănătăţii noastre fizice şi mintale şi creşte riscul de complicaţii serioase care se pot petrece în timpul anesteziei, ducând chiar până la deces”, mai menţionează sursa citată. Răniţii de la clubul Colectiv consideră că, din moment ce sechelele lor sunt permanente şi nu pot fi tratate corespunzător într-o perioadă limitată de timp, este firesc ca perioada în care li se acordă sprijin să fie nelimitată. Ei acuză statul român că a contribuit,prin instituţiile sale, la producerea incendiului din clubul Colectiv şi, ulterior, la decese şi la sechelele permanente pe care răniţii le au, prin: infecţii nosocomiale, îngrijirea sub standarde primită în spitale, întârzierea acordării tratamentului de specialitate prin inacţiune sau acţiune tardivă referitor la transferuri şi denaturarea adevărului privind situaţia lor medicală. "Considerăm că acordarea sprijinului financiar pe viaţă pentru tratamentele noastre, constituie îndeplinirea unei datorii legale şi morale, un gest firesc, ca urmare a suferinţei pe care am îndurat-o din pricina viciilor de sistem responsabile pentru sechelele permanente cu care ne confruntăm şi un ajutor care să ne susţină în eforturile noastre de a reveni la o stare cât mai apropiată de normal”, se arată în scrisoare. Răniţii spun că, dacă ar fi avut parte de protocoale de tratament corespunzătoare, atunci numărul tratamentelor de după faza critică ar fi fost mai mic.

"Dacă, în cazul nostru, s-ar fi respectat legea şi am fi beneficiat de protocoale de tratament corespunzătoare, numărul de tratamente de care am fi avut nevoie în faza post-critică ar fi fost mai mic întrucât gravitatea sechelelor ar fi fost mai redusă. Însă pentru că am fost de două ori victime: o dată ale corupţiei care a permis funcţionarea neconformă a clubului şi apoi ale sistemului medical nepregătit, condus de autorităţi mincinoase şi iresponsabile ale căror acţiuni au contribuit la înrăutăţirea stării noastre de sănătate şi a prognosticului pe termen lung, precum şi la decesele survenite, suntem marcaţi pentru totdeauna de repercusiuni de o severitate copleşitoare, atât în plan fizic, cât şi sufletesc”, se mai spune în scrisoare.

Sursa : news.ro