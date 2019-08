Reacția lui Raed Arafat după ce un turist, care a salvat o fată de la înec, a acuzat SMURD de nepăsare: "Domnul cu poză atașată s-a gândit..."

Mesajul lui Adrian Gavriliu, un turist din Bacău, aflat la mare în concediu, în care acuza reprezentanții SMURD că au asistat nepăsători cum o fată se îneacă, a devenit viral. În replică, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a reacționat prompt și susține ca "medicii SMURD nu sunt salvamari". Bărbatul este cel care i-a salvat viața tinerei.

„Domnul cu poza atasata a salvat o fata care era aproape sa se inece la Constanta. Pentru asta nu pot decat sa-l felicit si sa-l multumesc!

Domnul insa s-a gandit sa mai faca ceva si anume sa atace pe retelele de socializare si in media un echipaj SMURD aflat pe plaja ca nu au intrat baietii in apa sa o salveze pe fata, apa despre care chiar el salvatorul spune ca era sa-l omoare.

"Dacă o să mor şi eu şi o să-mi las copilul fără tată? O să mă ierte? În tot acest timp fata îmi striga: "Salvează-mă, te rog! SMURD-ul a fost spectator. Au stat și s-au uitat... "! Vezi AICI mesajul complet postat de Adrian Gavriliu.

Raed Arafat: "Echipajele SMURD pe plaja nu sunt echipaje de salvamar"

Ca sa clarificam, echipajele SMURD pe plaja nu sunt echipaje de salvamar. Aceste echipaje acorda primul ajutor inclusiv inecatilor adusi la mal de salvamar.

Nimeni nu poate pretinde ca cineva care nu este pregatit sa salveze un inecat sa faca acest lucru numai ca sa satisfaca dorintele spectatorilor, ale mass-mediei si ale domnului director de la CSM Bacau.

Intr-un alt caz asemenator la Bucuresti, un paramedic SMURD a intrat in apa rece ca sa salveze o persoana inaintea ca scafandrii sa ajunga, insa paramedicul stia sa inoate si decizia a fost a lui sa faca acest gest eroic punandu-si viata in pericol din cauza temperaturii scazute a apei atunci.

Obisnuinta din ultima perioada de a da in salvatori cu orice ocazie si fara motive intemeiate va avea costurile ei in viitor. Noi transformam incetul cu incetul meseria in care intra oamenii pentru a salva vieti si pentru a deveni salvatori intr-o meserie riscanta si neplacuta din punct de vedere social prin atacurile ieftine si nejustificate care le adresam salvatorilor fara motive intemeiate, iar jurnalistii care fug dupa stiri de senzatie ca sa le raspandeasca fara macar sa inteleaga de dedesubturile povestii sunt printre primii vinovati in transformarea despre care vorbeam mai sus!”, a scris Arafat pe pagina sa de Facebook.