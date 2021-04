(P) Restaurantul ZEXE este #UnulPentruAltul

Să aflăm împreună cum s-au reinventat, de la meniul lor cu specific românesc reinterpretat până la modul de funcționare, în interviul realizat cu Amalia Stanciu, manager și proprietar ZEXE.

eatZZ.ro: De cât timp sunteți în industrie și care este specializarea voastră?

Amalia Stanciu, manager ZEXE: Suntem în industrie de peste două decenii, în august anul acesta vom aniversa 23 de ani. Restaurantul nostru are ca specialitate preparatele românești reinterpretate, adaptate gusturilor și tendințelor actuale.

Pe baza experienței acumulate și având permanent în vedere cerințele clienților, concepem meniurile astfel încât să asigurăm atât unitatea conceptului, pe de o parte, cât și posibilitatea, pentru clienți, de a alege mâncăruri gustoase, plăcute și, în același timp, adaptate stilului lor de viață.

La ZEXE, clienții noștri au o experiență culinară, petrec momente din viață și ne dorim ca aceste momente să fie cât mai plăcute.

Echipa ZEXE, formată din oameni cu experiență și dăruire, sudată în timp (am colegi care sunt în echipă de peste 10 ani), funcționează ca un mecanism de ceas – precis, eficient, organizat – astfel încât să ne putem atinge obiectivele.

Cum arată meniul ZEXE

Un element esențial în obținerea gustului specific al preparatelor noastre îl constituie materiile prime utilizate. Folosim materii prime de cea mai bună calitate, naturale, verificate, astfel încât să putem pregăti și oferi preparate gustoase și, în același timp, sănătoase. De exemplu, de peste 3 ani am înlocuit puiul cu bibilica, care este o pasăre crescută liber. Un alt exemplu este carnea de porc pe care am înlocuit-o cu carnea de porc de mangaliță, o rasă de porc cu carne sănătoasă, care are un colesterol bun pentru organismul nostru.

În plus, la ZEXE, ne pregătim cârnații, mititeii, pieptul de rață afumat și specialitatile afumate din carnea de mangaliță, având astfel un control asupra conținutului și calității acestora. Nu folosim niciun aditiv alimentar, gustul se obține doar din ingrediente (carne, legume, mirodenii) motiv pentru care ciorbele noastre, de exemplu, se fac în 6 -7 ore. Toate aceste detalii duc la obținerea unor preparate savuroase și sănătoase.

Mai mult decât atât, controlul de calitate și conformitate al preparatelor este continuu astfel încât să ne asigurăm că tot ceea ce preparăm și servim este conform cu ceea ce înseamnă gustul ZEXE și cu așteptările clienților .

Și partea cea mai frumoasă este că îmi place să fac acest lucru, fac totul din pasiune și bazat pe experiența acumulată - sunt în Horeca de la 19 ani, am trecut prin toate departamentele, am făcut cursuri de bucătărie avansată în țară și în străinătate.

eatZZ.ro: Care este impactul pandemiei asupra ta, la nivel personal? Dar asupra ta profesional?

Amalia Stanciu: Am trecut prin mai multe faze. Inițial nu știam ce se întâmplă, apoi am început să mă gândesc ce pot face. Au fost multe pierderi pentru că avem restaurante în spații închise și nu am avut voie sa funcționăm. Lecția aici pentru noi a fost să învățăm să ne adaptăm, să ne bazăm pe experiență, cunoștințele și rezultatele anterioare.

Anul trecut, în martie-aprilie, estimam că se va termina rapid această poveste pentru că avem doctori buni și în unele țări pandemia părea să aibă o soluție. Nu a fost așa. Am vrut să sprijin și eu eforturile din acea perioadă - am gătit pentru cadrele medicale din spitalele Colentina și Fundeni, împreună cu colegii mei care au fost foarte săritori și au ales să gătească pentru spitale fără să fie plătiți. Veneau la restaurant pe rând, lucrau în ture să se protejeze, iar utilitățile și cheltuielile administrative au fost suportate de managementul ZEXE.

La nivel personal, am pierdut o mare parte din angajați. Din totalul de 100 de angajați, acum mai sunt doar 40 de oameni dintre cei cu care am muncit mult timp. La ZEXE eram și suntem ca într-o familie. De cele mai multe ori, chiar eu le dădeam speranță, îi ajutam, nu eram doar un șef.

Dacă ar fi să trag o singură concluzie, aș spune că pandemia mi-a arătat că pot să mă adaptez și să evoluez. În prezent lucrăm să mai deschidem un restaurant și sper că lucrurile se vor îmbunătăți.

eatZZ.ro: Ce mănânci foarte des din bucătăria voastră? Sau ce fel de mâncare ne recomanzi din bucătăria voastră?

Amalia Stanciu: Sunt adepta unui stil de viața sănătos și a produselor de foarte bună calitate. În esență este vorba despre percepția asupra propriei sănătăți pentru că, în timp, stresul, alimentația și alte decizii incorecte se simt în corpul nostru. Și, dacă vrem, putem elimina ceea ce nu ne face bine.

Îmi place să mănânc legume și pește. Calcanul de Marea Neagră este unul dintre preparatele mele preferate, îmi plac zacuștile de la ZEXE – cu vinete, cu hribi și cu sturion. Uneori savurez ciorba de ied cu tarhon, o rețetă interesantă pe care am reinterpretat-o după ce am descoperit-o la o pensiune sau mănânc o porție de sarmale de mistreț. Îmi place terina sub formă de pate, pregătită după modelul franțuzesc (cu leurdă și foie gras) sau icrele de știucă cu ceapă verde.

eatZZ.ro: Suntem convinși că ești mare iubitoare a preparatelor voastre, dar când ai poftă de altceva, ce alegi?

Amalia Stanciu: Mi-e poftă uneori de mâncare libaneză... guacamole îmi mai place foarte mult. Uneori îmi comand de la The GRILL, au câteva preparate care îmi plac mult: tartarul de pește, pieptul de rață cu piure cu trufe și rasolul de berbecuț. Ocazional gust creveții Argentina la tigaie, tot de la ei.

eatZZ.ro: Aveți un mesaj pentru noi? O poveste? Un sfat?

Amalia Stanciu: M-am asociat cu aplicația eatZZ pentru că am foarte mare încredere în Antena Group, Mereu am considerat înțelept să mă asociez cu persoane care mă motivează și de la care pot învăța, nu putem face totul bine singuri. Cred că este bine să fim mai mulți parteneri ca să reușim împreună, să creăm sinergii și, implicit, valoare mai mare decât fiecare dintre noi. De aceea îmi doresc o colaborare de lungă durată.

Aș adăuga faptul că îmi place asocierea cu Dani Oțil pentru că este o persoană pozitivă, pentru că a reușit să supraviețuiască în această perioadă, iar restaurantul lui este foarte elegant și adaptat trendului actual.

Tot analizând criza cauzată de pandemie mi-am dat seama că ne-am revenit tocmai pentru că a fost o cauză care nu a ținut de mine. Pandemia efectiv ne-a pus la pământ, a fost o problema mondială care ne-a deviat pe toți de la traseu. ZEXE, până în acel moment, nu a avut coborâșuri.

Azi, după o experiență de un an, începem să ne vedem drumul, piața și să ne adresăm corespunzător clienților. Sfatul meu e că: Binele învinge și sigur va fi bine!. Si, chiar dacă cifrele nu sunt la fel, suntem mulțumiți și îincrezători!

