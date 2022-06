Rezultate extrageri Loto 12 iunie 2022. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Românii află cât de norocoși sunt, pentru că Loteria Română organizează noi extrageri Loto, duminică, 12 iunie 2022. Au fost puse la bătaie sumte impresionante, iar românii care joacă la Loto au așteptat extragerile cu sufletul la gură.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 9 iunie 2022, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto încep după ora 18:30.

Extragerea Loto 12 iunie 2022: rezultate și numere câștigătoare

Numere câștigătoare Loto la Joker:

Numere câștigătoare Loto la Noroc Plus:

Numere câștigătoare Loto la Super Noroc:

Numere câștigătoare Loto la Noroc:

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Noi trageri loto au loc loc pe data de 12 iunie, după ce la tragerile loto de joi, 9 iunie, Loteria Romana a acordat peste 14.600 de castiguri in valoare totala de peste 635.000 de lei.

Ce premii au fost puse în joc pentru extragerile Loto de pe 19 iunie 2022. Report Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a anunțat ce premii sunt puse la bătaie pentru extragerile loto de duminică, 12 iunie 2022.

La Loto 6/49 se înregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 926.500 de lei (peste 187.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,6 milioane lei (peste 930.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 2,5 milioane de lei (peste 507.000 de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 169.400 de lei (peste 34.200 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 52.600 de lei (peste 10.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 94.500 de lei (peste 19.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 14.300 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 91.200 de lei (peste 18.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 2 iunie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de peste 8,49 milioane lei (peste 1,71 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră din Furtunești, județul Buzău, și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei.

Acesta este cel de-al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 27 martie și a fost în valoare de 14.823.497,68 lei.

