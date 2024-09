Rezultate Loto 12 septembrie 2024. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,77 milioane de euro. Urmează Tragerile Speciale

Vineri, Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 12 septembrie 2024, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 15 septembrie 2024. Află ce sume sunt puse în joc pentru Tragerile Speciale Loto Aniversare.

La tragerile de joi, 12 septembrie 2024, s-au înregistrat 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,23 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 15 septembrie 2024.

Loteria Română anunță Tragerile Speciale Loto Aniversare pentru duminică, 15 septembrie 2024

Loteria Romana sărbătorește 118 ani de activitate fiind astfel una dintre cele mai importante companii romanesti cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national.

Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 15 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 12 septembrie 2024. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 120,094.76 de lei fiecare. Biletele norocoare au fost jucate prin aplicatia amparcat si la o statie de plata partenera.

Rezultate la Loto 6 din 49 joi 12 septembrie 2024: 20, 46, 6, 42, 32, 35

La tragerea JOKER, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 97,967.22 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Deva, judetul Hunedoara.

Rezultate Loto la Joker joi 12 septembrie 2024: 28, 31, 33, 12, 4 + 5

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 12 septembrie 2024

Rezultate Loto la Noroc Plus joi 12 septembrie 2024: 1 3 4 0 4 3

Rezultate Loto la Super Noroc joi 12 septembrie 2024: 8 3 8 4 2 1

Rezultate Loto la Noroc joi 12 septembrie 2024: 3 6 7 7 1 7 9

Rezultate la Loto 5 din 40 joi 12 septembrie 2024: 8, 18, 6, 16, 1, 37

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,77 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 2 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 2,33 milioane de euro

Duminica, 15 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,23 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 28,71 milioane de lei (peste 5,77 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,97 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,60 milioane de lei (peste 2,33 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 481.900 de lei (aproximativ 96.900 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 137.700 de lei (peste 27.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 762.600 de lei (peste 153.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 150.300 de lei (peste 30.200 de euro).