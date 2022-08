Rezultate Loto 18 august 2022. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română organizează în fiecare săptămână extrageri loto în zilele de joi și de duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 18 august 2022, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului.

Rezultate Loto 18 august 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de joi. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 18 august 2022. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Loteria Română a anunțat report la cele mai importante categorii de joc, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 8.211.038,08 lei

JOKER – 5.993.438,43 lei

LOTO 5/40 – 312.055,20 lei

Rezultatele loto joi, 18 august 2022: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Rezultate Loto la Joker, 18 august 2022:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 18 august 2022:

Rezultate Loto la Super Noroc, 18 august 2022:

Rezultate Loto la Noroc, 18 august 2022:

Rezultate la Loto 5 din 40, 18 august 2022:

Rezultate la Loto 6 din 49, 18 august 2022:

Report Loto la tragerile de joi, 18.08.2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română anunță un report la Joker la categoria I de peste 1,22 milioane de euro.

Joi, 18 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 14 august, Loteria Română a acordat peste 23.202 castiguri in valoare totala de peste 1,25 milioane de lei.

Cei care nu au avut norocul de partea lor duminică mai au o șansă în plus, la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, la extragerile din data de 18 august 2022.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,21 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,2 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6 milioane de lei (peste 1,22 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 438.700 de lei (peste 89.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 28.000 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 312.000 de lei (peste 63.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 22.300 de lei.

