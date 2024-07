Rezultate Loto 21 iulie 2024. Report cumulat la Noroc de peste 1,86 milioane de euro! Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 21 iulie 2024, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 21 iulie 2024. Află ce sume sunt puse în joc.

La tragerile de duminică, 21 iulie 2024, s-au întregistrat peste 27.600 de câștiguri în valoare totală de peste 2,55 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 25 iulie 2024.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 21 iulie 2024. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc, s-a castigat premiul de la categoria a II-a in valoare de 129.922,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Drobeta Turnu Severin.

Rezultate Loto la Noroc azi, duminică 21 iulie 2024: 1, 3, 7, 7, 9, 4, 5

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.149,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Ploiesti.

Rezultate Loto la Joker azi, duminică 21 iulie 2024: 12, 41, 14, 36, 9 (+9)

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de la categoria I in valoare de 779.948,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Timisoara.

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, duminică 21 iulie 2024: 28, 14, 27, 10, 6, 20

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 21 iulie 2024

Rezultate Loto la Super Noroc azi, duminică 21 iulie 2024: 8, 2, 4, 8, 1, 1

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, duminică 21 iulie 2024: 26, 27, 44, 22, 4, 17

Report cumulat la Noroc de peste 1,86 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,67 milioane de euro

Joi, 25 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 iulie, Loteria Romana a acordat peste 27.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,55 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16,64 milioane de lei (peste 3,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,28 milioane de lei (peste 1,86 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,33 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 152.600 de lei (peste 30.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 45.800 de lei.

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 104.900 de lei (peste 21.100 de euro).