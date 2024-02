Rezultate Loto 25 februarie 2024. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto de duminică, 25 februarie 2024, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare azi la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, duminică 25 februarie 2024 | Shutterstock.com

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de duminică, 25.02.2024, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Azi, Loteria Română organizează Tragerile speciale LOTO de Dragobete

Atenție, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50. Aflați de pe a1.ro care sunt numerele norocoase la tragerea de azi.

Rezultate Loto azi, 25 februarie 2024, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de duminică.

Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus pe 25 februarie 2024. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de duminică. Succes!

Rezultatele loto azi, duminică 25 februarie 2024: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică în rândurile următoare:

Rezultate Loto la 5/45 Joker azi, duminică 25 februarie 2024:

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, duminică 25 februarie 2024:

Rezultate Loto la Super Noroc azi, duminică 25 februarie 2024:

Rezultate Loto la Noroc azi, duminică 25 februarie 2024:

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, duminică 25 februarie 2024:

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, duminică 25 februarie 2024:

Duminica, 25 februarie, Loteria Română organizează Tragerile speciale LOTO de Dragobete

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

După ultimele extrageri s-a înregistrat:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 5,33 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 1,67 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 22 februarie, Loteria Romana a acordat peste 23.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,79 milioane de lei.

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea 6/49

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 34,87 milioane de lei (peste 7 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,31 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 26,55 milioane de lei (peste 5,33 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 197.400 de lei (peste 39.600 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 178.100 de lei (peste 35.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 27.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 51.900 de lei.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 162.408,42 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Rosiori de Vede, judetul Teleorman.

La tragerea JOKER s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 139.628,53 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bacau.